Son dakika: Kadın yardımcısının elini sıkmayan hakeme 1 maç ceza!

İtalya Serie A'nın 8. hafta maçında Lecce sahasında Sassuolo'yu konuk etti. Karşılaşma öncesi ilginç anlar yaşandı.
SACCHI, KADIN YARDIMCISININ ELİNİ SIKMADI
İki takım tünelden sahaya çıkmaya hazırlanırken, müsabakanın hakemi Juan Luca Sacchi, yan hakem Francesca Di Monte'nin elini sıkmayı reddetti.
GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU
Söz konusu olaya ait görüntüler dünya basınında viral oldu. İtalya Futbol Federasyonunun, Juan Luca Sacchi'ye bu hareketi sonrası 1 maç ceza vereceği belirtildi.
Öte yandan Lecce ile Sassuolo arasındaki mücadele 1-1 sona erdi. Sassuolo'nun golü 22. dakikada Domenico Berardi'den, Lecce'nin golü ise 48. dakikada Nikola Krstovic'ten geldi.