Haberler Spor Haberleri Son dakika: Kadın yardımcısının elini sıkmayan hakeme 1 maç ceza!
Giriş Tarihi: 9.10.2023 15:52

Son dakika: Kadın yardımcısının elini sıkmayan hakeme 1 maç ceza!

Son dakika: Kadın yardımcısının elini sıkmayan hakeme 1 maç ceza!

Lecce-Sassuolo maçı öncesi ilginç bir an yaşandı. Serie A'nın 8. haftasında oynanan maçın hakemi Juan Luca Sacchi, müsabaka öncesi tünelde yan hakem Francesca Di Monte'nin elini sıkmadı. Sacchi'nin bu hareketi sonrası 1 maç ceza alacağı kaydedildi.

İtalya Serie A'nın 8. hafta maçında Lecce sahasında Sassuolo'yu konuk etti. Karşılaşma öncesi ilginç anlar yaşandı.

SACCHI, KADIN YARDIMCISININ ELİNİ SIKMADI

İki takım tünelden sahaya çıkmaya hazırlanırken, müsabakanın hakemi Juan Luca Sacchi, yan hakem Francesca Di Monte'nin elini sıkmayı reddetti.

GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

Söz konusu olaya ait görüntüler dünya basınında viral oldu. İtalya Futbol Federasyonunun, Juan Luca Sacchi'ye bu hareketi sonrası 1 maç ceza vereceği belirtildi.

Öte yandan Lecce ile Sassuolo arasındaki mücadele 1-1 sona erdi. Sassuolo'nun golü 22. dakikada Domenico Berardi'den, Lecce'nin golü ise 48. dakikada Nikola Krstovic'ten geldi.

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Son dakika: Kadın yardımcısının elini sıkmayan hakeme 1 maç ceza!
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