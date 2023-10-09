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Giriş Tarihi: 9.10.2023 15:47

Son Dakika: Manuel Neuer için Galatasaray ihtimali! Kayak kazası geçirmişti...

Son Dakika: Manuel Neuer için Galatasaray ihtimali! Kayak kazası geçirmişti...

Aralık 2022'de geçirdiği kayak kazasında ayağını kıran Manuel Neuer, Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray maçında geri dönebilir. Bayern Münih Sportif Direktörü Chrishtoph Freund, Manuel Neuer ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Buna göre; deneyimli kaleci Galatasaray maçında yer alabilir...

Bayern Münih'in deneyimli kalecisi Manuel Neuer sahalara dönmeye hazırlanıyor. Yaklaşık 10 aydır formasından uzak kalan Manuel Neuer'in Galatasaray maçında sahada olma ihtimali belirdi.

MANUEL NEUER AY SONUNDA FORMASINA KAVUŞUYOR

Bayern Münih Sportif Direktörü Chrishtoph Freund, Manuel Neuer'in ekim ayı sonunda formasına kavuşabileceğini söyledi. Deneyimli kalecinin durumunun iyi olduğunu belirten Freund, Neuer'in milli aradan sıkı bir idmandan geçeceğini bildirdi.

Manuel Neuer'in dönüş maçıyla ilgili konuşan Chrishtoph Freund, "Bunun bir sonraki maç mı yoksa ondan sonraki maç mı olacağını göreceğiz ancak yakında olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

BAYERN MÜNİH 24 EKİM'DE GALATASARAY DEPLASMANINA ÇIKACAK

21 Ekim'de Bundesliga'da Mainz deplasmanına çıkacak olan Bayern Münih, 24 Ekim tarihinde Galatasaray ile İstanbul'da kozlarını paylaşacak.

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Son Dakika: Manuel Neuer için Galatasaray ihtimali! Kayak kazası geçirmişti...
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