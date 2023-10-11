100. Yıl Adalet Spor Oyunları başlıyor

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Cumhuriyetin 100. Yılı kapsamında 13 Ekim'de Türkiye'de ilk defa adliye çalışanlarının katılacağı 100. Yıl Adalet Spor Oyunları Etkinliği düzenlenecek. Samsun'da gerçekleştirilecek ekinlikte sporcular 7 branşta yarışacak. Spor oyunları başlangıç meşalesini ise Adalet Bakanı Yılmaz Tunç,Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç ile Milli Sporcu Mete Gazoz yakacak.

100. Yıl Adalet Spor Oyunları Etkinliğine Karadeniz, Marmara ve İç Anadolu bölgelerindeki 42 ilde adliye ve ceza infaz kurumlarında görev yapan 100'ü kadın, 500'ü erkek 600 sporcu katılacak.

Spor Spikeri Ali Ertem Şener'in sunacağı program, katılımcı 45 takımın yerlerini almasının ardından Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayacak. Ardından; sırasıyla Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açılış konuşmalarını gerçekleştirecek.

Spor Oyunları başlangıç meşalesinin yakılmasının ardından Bakan Bak ve Bakan Tunç, masa tenisi ile Adalet Spor Oyunlarını başlatacak.

Sanatçı Ege'nin de konser vereceği etkinlik saat 23.00'te sona erecek.