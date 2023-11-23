Gazi Oyunları başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024 Olimpiyatlarından madalya beklediklerini söyledi. Bak, "Spor altyapısına en çok yatırım yapan ülkelerden biriyiz. Bundan sonra düzenlenecek bütün müsabakalarda şampiyonlar görmek istiyoruz" dedi. Bakan Bak, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl merhum sanayici Sani Konukoğlu anısına düzenlenen 2. Gazi Oyunları'nın açılış törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Bak, Türkiye'nin, Gençlik ve Spor Bakanlığınca tüm illerde yapılan tesislerle spora en çok yatırım yapan ülkelerin başında geldiğini söyledi.

Bakan Bak, "Sporun içerisinden gelen, gençlerin ağabeyi Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Gaziantep yapılan yatırımlarla, ortaya konulan performansla spor şehri olma yönünde önemli adımlar atıyor. Bakanlık olarak en önemli görevlerimizden bir tanesi de bağımlılıkla mücadele, uyuşturucuyla mücadele, kötü alışkanlıklarla mücadeledir. Buradan ailelere sesleniyorum, çocuklarınızın elinden tutun spor tesislerine götürün. Çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutalım. Düşünün bir evde uyuşturucu kullanan bir çocuk var. Çevresine verdiği zarar, ailesine verdiği zarar var ve çevreyi huzursuz ediyor. Bir evde de bir çocuk var, spor yapıyor; başarılar elde ediyor, madalyalar kazanıyor, toplumda bir değer görüyor. İşte siz gençlere güzel bir örnek olarak 2. Gazi Oyunları'nda yaklaşık 20 branşta 118 kategoride 10 bin öğrencimiz mücadele edecek" dedi.

Gaziantep'in spor şehri olma yolunda ilerleyeceğine inandığını söyleyen Bakan Bak, "Türkiye spor ülkesi olma 2yolunda adım adım ilerleyecektir. Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılında büyüyen ve gelişen güçlü Türkiye'nin gençleriyle gurur duyuyoruz. Türkiye Yüzyılı'nda ülkemiz daha güçlü olacak. Yapılan yatırımlarla, bilim adamlarıyla, sporla her alanda güçlü Türkiye geliyor. Bu Türkiye'nin geleceği de gençlerimizdir. Sizlere güveniyoruz ve inanıyoruz. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bölgesinde güçlü bir Türkiye var. Bunun teminatı da gençlerdir. Dünya şampiyonları, olimpiyat şampiyonları istiyoruz. Bayrağımızı göndere çektirmek, İstiklal Marşı'nı tüm dünyaya dinletmek istiyoruz. 2. Gazi Oyunları'nın hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan da Gaziantep'in, spora yaptığı yatırımların önemli olduğunu, aynı yatırımları geleneksel sporlarda da yapacaklarını söyledi.

Gaziantep'in geleneksel sporların güçlü şehirlerinden bir tanesi olduğunu söyleyen Erdoğan, "Gaziantep'i yöneten büyüklere spora verdikleri önemden dolayı çok teşekkür ediyorum. Güçlü olmak ve çok çalışmak durumundayız. Düzgün, disiplinli spor yapmak bunların aslında ilk adımıdır. Hayatımıza bunu kazandırdığımız zaman inanıyorum ki hem güçlü hem de çalışkan hem de hedeflerine ulaşan bireyler olabilirsiniz" dedi.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise Gaziantep'in spor şehri olduğunu, spor turizminden en çok payı almak istediklerini bunun için de gençlere ihtiyaç olduğunu, kendisinin artık üniversitede olan 2 çocuğuna sürekli spora teşvik ettiğini söyledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de bu yıl ikincisini düzenledikleri oyunlara 20 şehirden 10 bin 589 sporcunun başvurduğunu söyledi. Gazi Oyunları'nın 10 milyon TL maliyeti olduğunu, dereceye giren sporculara ise toplam 1 milyon TL ödül dağıtacaklarını söyleyen Şahin, spor yatırımlarına devam edeceklerini belirtti.

Daha sonra organizasyonun açılış meşalesi sporcuların da katılımıyla yakıldı. Oyunlar 5 Aralık 2023 tarihine kadar sürecek.