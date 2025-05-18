Hollanda’da şampiyon PSV Eindhoven! Fariolili Ajax hüsrana uğradı...

Hollanda Ligi'nde son hafta maçları nefes keserken, ligin şampiyonu belli oldu.

Ligin 34. hafasına 1 puan farkla lider giren PSV, Sparta Rotterdam'a konuk oldu. Hollanda devi rakibini 3-1'le geçerken, goller 27. dakikada Ivan Perisic, 58. dakikada Luuk de Jong ve 84. dakikada Malik Tillman attı.

Ev sahibi ekipte Zechiel 52. dakikada ağları havalandırdı. PSV bu galibiyetle puanını 79 yaptı ve 1 puan farkla 26. şampiyonluğuna ulaştı.