Haberler Spor Haberleri BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI: 3 Ağustos bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 3.8.2025 15:54 Son Güncelleme: 3.8.2025 15:54

BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI: 3 Ağustos bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

3 Ağustos 2025 maç programı futbolseverlerin gündeminde. Yeni sezon öncesi hazırlık maçları hız kesmeden devam ederken, Tottenham ile Newcastle United bugün hazırlık karşılaşmasında kozlarını paylaşacak. Avrupa’nın çeşitli liglerinden birçok heyecan dolu mücadele de gün içinde oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar…

BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI: 3 Ağustos bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

3 Ağustos 2025 günü futbol heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Hazırlık döneminde birbirinden zorlu maçlara sahne olan futbol arenasında bugün Tottenham ve Newcastle United gibi önemli takımlar sahne alacak. Günün maç programı merak konusu olurken, "Bugün kimin maçı var, hangi kanalda?" soruları da araştırılıyor. İşte bugünkü maçlar ve saatleri...

3 AĞUSTOS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Hazırlık Maçı

14:00 Tottenham-Newcastle United (TRT Spor)

Hollanda Süper Kupası

19:00 PSV-Go Ahead

Premier Lig Yaz Serisi

21:00 Bournemouth-West Ham

Afrika Uluslar Şampiyonası

15:00 Kenya-Demokratik Kongo

18:00 Fas-Angola

20:00 Madagaskar-Moritanya

Avusturya Bundesliga Ligi

18:00 Grazer AK-Austria Wien

18:00 Rapid Wien-BW Linz

Belçika 1. Ligi

14:30 KRC Genk-Antwerp

17:00 Cercle Brugge-Anderlecht

19:30 Union St.Gilloise-Oud Heverlee Leuven

20:15 Sporting Charleroi-Sint Truiden

İsviçre Süper Ligi

15:00 Thun-Lausanne

17:30 Luzern-Zurich

17:30 Sion-Lugano

Almanya Bundesliga 2. Ligi

14:30 Greuther Fürth-Dynamo Dresden

14:30 Hannover 96-Kaiserslautern

14:30 Magdeburg-Eintracht Braunschweig

Veikkausliiga

16:00 SJK Seinöjoen-KTP Kotka

Brezilya Serie A

22:00 Botafogo RJ-Cruzeiro MG

22:00 Corinthians-Fortaleza CE

Danimarka Süper Ligi

15:00 Randers-Silkeborg

15:00 Sonderjyske-Nordsjaelland

17:00 Aarhus-Midtjylland

19:00 Brondby-Viborg

İrlanda Premier Ligi

18:00 Waterford-St. Patrick's

21:00 Shamrock R.-Derry City

Allsvenskan

15:00 Djurgarden-Halmstads BK

15:00 Hacken-IF Elfsborg

17:30 IK Sirius-Osters

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BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI: 3 Ağustos bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
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