BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI: 3 Ağustos bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

3 Ağustos 2025 günü futbol heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Hazırlık döneminde birbirinden zorlu maçlara sahne olan futbol arenasında bugün Tottenham ve Newcastle United gibi önemli takımlar sahne alacak. Günün maç programı merak konusu olurken, "Bugün kimin maçı var, hangi kanalda?" soruları da araştırılıyor. İşte bugünkü maçlar ve saatleri...