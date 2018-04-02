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Giresun’dan çıkış yok

Yeşilgiresun Belediye, ve ’ten sonra ’ı da eli boş gönderdi ve ligde kalmak için büyük bir avantaj elde etti

SPOR SERVİSİ Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 2.4.2018
Giresun’dan çıkış yok

Tahincioğlu 'nde Yeşilgiresun Belediye, play-off kovalayan Odeabank'ı 97-90 yenerek, sahasında üst üste üçüncü maçını kazandı. 'in ekibi, böylece galibiyet sayısını 8'e çıkararak ligde kalma adına önemli bir adım attı. Gaziantep'ten iki galibiyet fazlası bulunan Yeşilgiresun Belediye ikili averajla birlikte üç galibiyetlik farkı hanesine yazdırdı.

YABANCILARDAN 96 SAYI
Kenny Boynton'un hiç çıkmadan oynayıp, 19 sayı-9 asist ürettiği maçta Yeşilgiresun'da Jefferson 29 sayıyla en etkili isim oldu. Galatasaray ise 24 sayı üreten Juskevicius'un (6/11) üçlükleri ile oyuna tutunmaya çalıştı. 97 sayısının 96'sını yabancılarından bulan Yeşilgiresun Belediye 3 sayı bölgesinden yüzde 61 (11/18), Galatasaray ise yüzde 45 (15/33) isabet buldu.

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Giresun’dan çıkış yok
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