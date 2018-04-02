Giresun’dan çıkış yok

Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde Yeşilgiresun Belediye, play-off kovalayan Galatasaray Odeabank'ı 97-90 yenerek, sahasında üst üste üçüncü maçını kazandı. Ahmet Kandemir'in ekibi, böylece galibiyet sayısını 8'e çıkararak ligde kalma adına önemli bir adım attı. Gaziantep'ten iki galibiyet fazlası bulunan Yeşilgiresun Belediye ikili averajla birlikte üç galibiyetlik farkı hanesine yazdırdı.

YABANCILARDAN 96 SAYI

Kenny Boynton'un hiç çıkmadan oynayıp, 19 sayı-9 asist ürettiği maçta Yeşilgiresun'da Jefferson 29 sayıyla en etkili isim oldu. Galatasaray ise 24 sayı üreten Juskevicius'un (6/11) üçlükleri ile oyuna tutunmaya çalıştı. 97 sayısının 96'sını yabancılarından bulan Yeşilgiresun Belediye 3 sayı bölgesinden yüzde 61 (11/18), Galatasaray ise yüzde 45 (15/33) isabet buldu.