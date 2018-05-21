THY Avrupa Ligi'nde üçüncü Zalgiris Kaunas

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Litvnaya'nın Zalgiris takımı, Rusya temsilcisi CSKA Moskova'yı 79-77 yenerek üçüncü oldu.

Karşılaşamaya Higgins'in 7 sayısıyla başlayan CSKA Moskova, ilk 4 dakikayı 11-6 önde geçti. Zalgiris, 1 dakika içinde bulduğu 6-0'lık seriyle 12-11 öne geçti. Litvanya temsilcisi ilk çeyreği 22-19 üstün bitirdi.

İkinci çeyrekte dış şutlarda etkili olan Zalgiris, 16. dakikayı 34-29 önde tamamladı. Zalgiris, soyunma odasına 41-35 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte Zalgiris büyük bir üstünlük kurdu. Litvanya temsilcisi sert savunmasının yanında hücumda da çok rahat oynadı ve 28. dakikada farkı 23'e kadar çıkarttı: 39-62. Zalgiris, final periyoduna 69-48 üstün girdi.

Final periyodunda baskılı savunma yapan ve rakibini top kayıplarına sürükleyen CSKA Moskova, 38. dakikada farkı tek hanelere indirdi: 68-77. Kulagin'in üst üste bulduğu 3 sayılık basketlerle Rus ekibi bitime 39 saniye kala farkı 2'ye (77-79) kadar çekti. Son topu kullanma fırsatı yakalayan CSKA Moskova, sayı bulamadı ve Zalgiris, sahadan 79-77 galip ayrılarak Avrupa üçüncüsü oldu.

Salon: Stark Arena

Hakemler: Daniel Hirrezuelo (İspanya), Elias Koromilas (Yunanistan), Robert Lottermoser (Almanya)

CSKA Moskova: Higgins 12, Rodriguez 9, Kurbanov, Antonov, Hunter 14, De Colo 5, Fridzon 5, Clyburn 2, Kulagin 14, Khryapa 3, Hines 6, Rudd 7

Zalgiris: Pangos 9, Ulanovas 14, Toupane 6, Jankunas 15, Davies 2, Udrih 2, Milaknis 3, Micic 15, White 4, Kacaliauskas 9

1. Periyot: 19-22

Devre: 35-41

3. Periyot: 48-69