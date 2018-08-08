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'ın acı günü! vefat etti

Erkek Basketbol Takımı'nın efsane kaptanlarından vefat etti.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 8.8.2018 16:26 Güncelleme Tarihi: 8.8.2018 16:27
Beşiktaş'ın acı günü! Battal Durusel vefat etti

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Erkek Basketbol Takımı'mızın efsane kaptanlarından eski milli basketbolcumuz Battal Durusel'in vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri yer aldı.

Basketbol Takımı'nın 1974-1975 sezonunda kazandığı ilk şampiyonlukta pay sahibi olan Durusel, aktif spor yaşantısını noktaladıktan sonra siyah-beyazlı kulüpte uzun süre genel menajer olarak görev yapmıştı.

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Beşiktaş'ın acı günü! Battal Durusel vefat etti
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