Shaquille O'Neal kimdir? Shaquille O'Neal hayatı ve basketbol kariyeri

2000'li yılların hemen başında Los Angeles Lakers NBA'de fırtına gibi eserken bu başarının en önemli mimarı olarak da Shaquille O'Neal olarak gösteriliyordu. Birçok otorite tarafından NBA'in en dominant oyuncularından gösterilen Shaq, oynadığı pivot pozisyonunun da bir numarası olarak lanse edilmektedir. Aktif basketbol hayatını 2011 yılında Boston Celtis formasıyla sonlandıran Shaq, saha dışında da neşeli kimliğiyle dikkat çeken bir isimdir. Peki, Shaquille O'Neal kimdir? Shaq'ın hayatı ve basketbol kariyerine yönelik bilgileri derledik.

SHAQUİLLE O'NEAL KİMDİR?

6 Mart 1972 tarihinde doğan Shaquille Rashaun O'Neal Amerikalı profesyonel NBA oyuncusudur. 2.16 m boyundadır. 147 kg ağırlığı ile NBA tarihinin en ağır oyuncuları arasındadır. 19 yıllık NBA kariyeri vardır. Louisiana State Üniversitesi'nde kolej kariyerinden sonra 1992 NBA Seçmeleri'nde Orlando Magic tarafından 1. sırada seçilmiştir. Lige geldiği andan itibaren en iyi pivotlar arasında yer almıştır. İlk sezonunda yılın çaylağı ödülünü kazanmıştır. Birinci yılında 13,9 ribaund ortalaması ile oynamıştır. Bu kariyerinin en iyi ortalamasıdır. İkinci yılında gelişimini sürdüren O'neal; 1994-95 sezonunda finale takımı ile NBA Finallerine yükselme başarısını göstermiştir. Ama bir önceki yılın şampiyonu Hakeem Olajuwon'lu Houston Rockets'a 4-0 ile süpürülerek şampiyonluğu elde edememiştir.

Orlando Magic takımında 4 yıl oynadıktan sonra 1996 yazında serbest oyuncu olarak Los Angeles Lakers'la anlaşmıştır. 8 yıl Lakers formasını giyen Shaq, 2000,2001 ve 2002 yılları arasında NBA'e damga vurarak arka arkaya 3 şampiyonluk yaşamıştır. Lakers kariyeri boyunca takımın diğer süper yıldızı Kobe Bryant ile zaman zaman sorunlar yaşamıştır. 2004 yazında Miami Heat takımına takas olmuştur. İlk yılında o sene NBA şampiyonu olacak olan Detroit Pistons'a doğu finalinde elenmiş, ama ertesi sene 2006 NBA şampiyonu olarak dördüncü şampiyonluğunu kazanıyordu. 2007-08 sezonunda takas günü bitmeden Phoenix Suns takımına takas oldu. 1,5 yıl Suns forması giydikten sonra 2009-10 sezonu için Lebron James'li Cleveland Cavaliers'a takas oldu.

Cavaliers takımın kendisinin formasını giyeceği beşinci takımdı. 1999-00 sezonunda MVP, 15 kez All-star, 3 kez All-star Mvp, 3 kez finallerin en değerli oyuncusu, 2 kez sayı kralı, 14 kez All-NBA ve 3 kez de en iyi savunma beşlerine seçilmiştir. 1999-00 sezonunda aldığı normal sezonunun en değerli oyuncusu ödülü, All-star maçı MVP'si ve finallerin en değerli oyuncusunu alarak bu alanda bunu başaran üçüncü oyuncu olmuştur. Bunu 1970 yılında Willis Reed, 1996-1998 yılları arasında iki kez Michael Jordan gerçekleştirmişti. Tüm zamanların en çok sayı atan oyuncular listesinde beşinci sıradadır. Sayı yüzdesi listesinde 6., ribaundlarda 14. ve bloklar listesinde yedinci sırada yer almaktadır.

O'Neal, sporculuğunun yanında müzisyendir ve sinema kariyeri de vardır. 4 rap albümü olan O'Neal çeşitli filmlerde ve televizyon gösterilerinde görev almıştır. Shaq 02.06.2011 tarihinde basketbolu bıraktığını kendisine özgü bir şekilde amatör bir video çekerek Twitter'da açıklamıştır.