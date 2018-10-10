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Avrupa Ligi'nin en başarılısı Obradovic

THY Avrupa Ligi'nde yeni sezonda 16 takım içinde en tecrübeli ve başarılı başantrenör olarak 'nin çalıştırıcısı ön plana çıkıyor. Avrupa Ligi'nde 24. sezonunu geçirecek Obradovic, 9 defayla "en fazla şampiyonluk yaşayan başantrenör" unvanını uzak ara elinde bulunduruyor. Avrupa Ligi'nde bu sezon diğer 15 başantrenör, toplamda 7 kez Avrupa Ligi şampiyonluğu kazandı ve Obradovic'in sayısına ulaşamadı.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 10.10.2018 11:15 Güncelleme Tarihi: 10.10.2018 11:30
Avrupa Ligi'nin en başarılısı Obradovic

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nde yer alacak 16 takım içinde en tecrübeli ve başarılı başantrenör olarak 'nin Sırp çalıştırıcısı ön plana çıkıyor.

Avrupa Ligi tarafından "efsane" olarak nitelendirilen ve Avrupa basketbolunun en iyi başantrenörü olarak gösterilen Obradovic, THY Avrupa Ligi'nde 24. sezonuna başlayacak.

Kariyerine 1991-1992 sezonunda büyük bir zafere imza atarak başlayan Obradovic, biri Fenerbahçe'yle olmak üzere toplam 9 kez havaya kaldırdığı Avrupa'nın bir numaralı kupasını ilk kez Partizan'la elde etti.

Tecrübesiyle ligdeki diğer 15 rakibinin önünde bulunan Obradovic, Avrupa Ligi'nde şampiyonluk sevincini 1992, 1994, 1995, 2000, 2002, 2007, 2009, 2011 ve 2017'de yaşadı.

Obradovic, ülkesinde Partizan takımıyla 1991 yılında başladığı başantrenörlük kariyerinin ilk sezonunda Avrupa'nın zirvesine çıktı. Henüz 31 yaşında olmasına rağmen büyük bir başarı elde eden Obradovic'in takımı, İstanbul'daki 'in finalinde 'yı 71-70 yenerek kupayı elde etti.

Tecrübeli başantrenör, Joventut Badalona'yla 1993-1994, 'le 1994-1995 sezonunda Dörtlü Finaller sonucunda finalde Yunan ekibi 'u yenerek zafere ulaştı.

Sırp çalıştırıcı, efsanesi haline geldiği Panathinaikos'la ise 8 kez Dörtlü Final'de yer alıp, 5 Avrupa şampiyonluğuna imza attı.

Obradovic, başarılarına Fenerbahçe'nin başında da devam etti. Fenerbahçe'yi üst üste 4 kez Dörtlü Final'e taşıyan tecrübeli başantrenör, sarı-lacivertlileri 2017'de ise Avrupa'nın zirvesine yerleştirdi.

Ayrıca deneyimli teknik adam, Panathinaikos'la 2001-2002 sezonunda itibaren tek isim altında oynanan bir numaralı kupayı da (Avrupa Ligi) ilk kazanan başantrenör oldu.

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OBRADOVİC MESLEKTAŞLARINA FARK ATTI

Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe hariç diğer 15 başantrenörün şampiyonluk sayılarının toplamı, Zeljko Obradovic'in gerisinde kaldı.

Diğer 15 başantrenör toplamda 7 kez Avrupa Ligi şampiyonluğu kazanırken, bu rakam Obradovic'in 2 sayı gerisinde kaldı.

Bu sezon, ligde 9 Avrupa Ligi şampiyonluğu başarısıyla zirvede olan Obradovic'i iki kupayla (Real Madrid), birer kupayla ise (Panathinaikos), Georgios Bartzokas (Khimki), Dimitris Itoudis (CSKA Moskova), (Olympiakos) ve () takip etti.

OBRADOVİC'İ ERGİN ATAMAN İZLEDİ

Obradovic, Avrupa'nın bir numaralı kupasında 24. kez boy göstererek de diğer meslektaşlarına fark attı.

Bu organizasyonda Obradovic'in sayısına en fazla yaklaşan isim ise 'in tecrübeli başantrenörü olacak. Ataman, bu kulvarda 13. kez boy gösterecek.

Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde yer alacak başantrenörlerin bu kulvardaki başarıları, yer aldıkları sezon sayıları (bu sezon dahil değil) ve yaşları şöyle:

İsimTakımYaşSezonŞampiyonluk
Zeljko ObadovicFenerbahçe58239
Pablo LasoReal Madrid5172
Svetislav PesicBarcelona Lassa69111
David BlattOlympiakos59111
Xavi PascualPanathinaikos46111
Georgios BartzokasKhimki5361
Dimitris ItoudisCSKA Moskova4841
Ergin AtamanAnadolu Efes5212-
Neven SpahijaMaccabi FOX569-
Simone PianigianiAX Armani Exchange Olimpia Milan497-
Dejan RadonjicBayern Münih484-
Pedro MartinezBaskonia573-
Aleksandar DzikicBuducnost VOLI473-
Sarunas JasikeviciusZalgiris423-
Salva MaldonadoHerbalife Gran Canaria59--
Ahmet ÇakıDarüşşafaka TEKFEN43--

23 SEZONDA 536 MAÇ

Obradovic, 23 sezon mücadele ettiği Avrupa Ligi'nde bugüne dek 5 ayrı takımla 536 maça çıktı.

Fenerbahçe Doğuş'un yanı sıra Partizan, Joventut Badalona, Real Madrid ve Panathinaikos'la bu kulvarda mücadele eden Orbadovic, 536 maçın 377'sini kazanırken 159 yenilgi aldı.

LİGİN EN YAŞLISI PESİC, EN GENCİ JASİKEVİCİUS

THY Avrupa Ligi'nde bu sezon en yaşlı başantrenör İspanyol ekibi Barcelona Lassa'yı çalıştıracak Svetislav Pesic olacak.

İspanyol ekibinin 69 yaşındaki başantrenörü, 12. kez Avrupa Ligi tecrübesi yaşayacak.

Ligin en genç başantrenörü olarak ise Litvanya temsilcisi Zalgiris'in 42 yaşındaki çalıştırıcısı Sarunas Jasikevicius görev yapacak. Bu kulvarda 4. kez takımının başında yer alacak Jasikevicius, takımını geçen sezon Dörtlü Final'e taşıma başarısı göstermişti.

Avrupa Ligi'nin bu sezon ilk kez boy gösterecek başantrenörleri ise Darüşşafaka TEKFEN'den ve İspanyol ekibi Herbalife Gran Canaria'dan Salva Maldonado olacak.

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