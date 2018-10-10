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için flaş iddia: 'Kalbinde sorun var'

'nin Gremio'dan transfer ettiği Brezilyalı 'un kalp ritminde düzensizlik olduğu iddia edildi. Kaynak: Takvim

Giriş Tarihi: 10.10.2018 09:18 Güncelleme Tarihi: 10.10.2018 09:19
Jailson için flaş iddia: 'Kalbinde sorun var'

JAILSON İÇİN FLAŞ İDDİA...

Ligde aldığı sonuçların yanında Volkan Demirel, Dirar ve Aatıf'ın kadro dışı kalmasının ardından çalkantılı günler yaşayan 'de müthiş bir iddia ortamı iyece sarstı.

Jailson için flaş iddia: 'Kalbinde sorun var'

'JAILSON'UN KALBİNDE SORUN VAR' İDDİASI

Takvim'in haberine göre, Josef'in takımdan ayrılması sonrasında 4 milyon Euro bonservis bedeliyle Gremio'dan transfer edilen 'un kalbinde sorun olduğu iddia edildi.

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Jailson için flaş iddia: 'Kalbinde sorun var'

ÇABUK YORULMASI DİKKAT ÇEKTİ

Transfer edilmeden önce testlerden geçen ve bir soruna rastlanmayan Brezilyalı'nın maçlarda ve idmanlarda çabuk yorulmasının dikkat çektiği bunun üzerine bir dizi tetkike daha tabi tutulduğu bildirildi.

Jailson için flaş iddia: 'Kalbinde sorun var'

YENİDEN KONTROLDEN GEÇECEK

Kalp ritminde düzensizlik olduğu ifade edilen 'un durumun ne kadar ciddi olduğunun belirlenmesi için yeniden kontrolden geçirileceği iddia edildi. Benzer bir sorun Washington'da da yaşanmıştı.

Jailson için flaş iddia: 'Kalbinde sorun var'

AKILLARA WASHİNGTON GELDİ

Kalbinde damar tıkanıklığı tespit edilen Washington 2003'te 'den gönderilmiş, 1 sene sonra yeniden futbola başlamış 2011'de futbolu bırakmıştı. 'da nasıl bir gelişme olacağı ise merak konusu...

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