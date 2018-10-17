Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Basketbol Haberleri > CANLI | Fenerbahçe - Khimki

CANLI | - Khimki

, 'nde 2. maçında Rus temsilcisi Khimki ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı sabah.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 17.10.2018 20:57 Güncelleme Tarihi: 17.10.2018 21:04
CANLI | Fenerbahçe - Khimki

'nin 2. haftasında temsilcimiz 'nin rakibi Khimki. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Juan Carlos Garcia, Piotr Pastusiak ve Arturas Skys yönetiyor. BeIN Sports 3'ten naklen yayınlanan karşılaşmanın canlı takibini sabah.com.tr'den gerçekleştirebilirsiniz.

FENERBAHÇE - KHİMKİ
1. Periyot Sonucu | Fenerbahçe 28-21 Khimki

Sırp başantrenör Zeljko Obradovic yönetimindeki sarı lacivertli ekip, THY Avrupa Ligi'nin ilk haftasında karşılaştığıGran Canaria'yı evinde 97-72 mağlup etti.

Rus ekibi Khimki ise ilk hafta maçında sahasında Yunan temsilcisi Olympiakos ekibine 87-66 yenilmişti.

Sezona Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Anadolu Efes'e 65-62 mağlup olarak başlayan Fenerbahçe, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ise oynadığı 2 karşılaşmada Beşiktaş Sompo Japan ve Türk Telekom'u mağlup etmeyi başardı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
CANLI | Fenerbahçe - Khimki
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN