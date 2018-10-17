CANLI | Fenerbahçe - Khimki

THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi Khimki. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Juan Carlos Garcia, Piotr Pastusiak ve Arturas Skys yönetiyor. BeIN Sports 3'ten naklen yayınlanan karşılaşmanın canlı takibini sabah.com.tr'den gerçekleştirebilirsiniz.

FENERBAHÇE - KHİMKİ

1. Periyot Sonucu | Fenerbahçe 28-21 Khimki

Sırp başantrenör Zeljko Obradovic yönetimindeki sarı lacivertli ekip, THY Avrupa Ligi'nin ilk haftasında karşılaştığıGran Canaria'yı evinde 97-72 mağlup etti.

Rus ekibi Khimki ise ilk hafta maçında sahasında Yunan temsilcisi Olympiakos ekibine 87-66 yenilmişti.

Sezona Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Anadolu Efes'e 65-62 mağlup olarak başlayan Fenerbahçe, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ise oynadığı 2 karşılaşmada Beşiktaş Sompo Japan ve Türk Telekom'u mağlup etmeyi başardı.