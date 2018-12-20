Fenerbahçe Beko seriyi 10 maça çıkardı

THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko, Karadağ ekibi Buducnost Voli'yi konuk etti. Temsilcimiz, ilk yarıs 40-40'lık eşitlikle sona eren karşılaşmada rakibini 89-65 mağlup etmeyi başararak üst üste 10. olmak üzere toplamda 13. galibiyetini elde etti. Buducnost Voli ise 11. mağlubiyetini aldı.

BUDUCNOST VOLI 65-89 FENERBAHÇE BEKO (MAÇ SONUCU)

Buducnost VOLI 20-26 Fenerbahçe Beko | 1. PERİYOT SONUCU

Buducnost VOLI 40-40 Fenerbahçe Beko | İLK YARI SONUCU

Buducnost VOLI 55-67 Fenerbahçe Beko | 3. PERİYOT SONUCU

Podgorica'da yapılan karşılaşmanın ilk çeyreğini 26-20 önde kapatan Fenerbahçe Beko karşısında, ikinci çeyrekte Karadağ temsilcisi iyi savunma yapınca, takımlar soyunma odasına 40-40'lık eşitlikle gitti. İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan Fenerbahçe Beko, üçüncü çeyreği 67-55, maçı da 24 sayı farkla 89-65 kazandı. Fenerbahçe Beko, üst üste 10, toplamda ise 13. galibiyetini elde ederek 14. haftayı da lider tamamladı. Buducnost VOLI ise 11. yenilgisini yaşadı.

SALON: Moraca

HAKEMLER: Elias Koromilas x, Seffi Shemmesh xx, Jordi Aliaga xx

BUDUCNOST PODGORİCA: Earl Clark xx 15, Edwin Jackson xx 7, Nemanja Gordic xx 11, Alen Omic xx 9, Suad Sehovic x 1, Coty Clarke xx 9, Petar Popovic xx 12, Danilo Nikolic x 2

BAŞANTRENÖR: Aleksandar Dzikic

FENERBAHÇE BEKO: Joffrey Lauvergne xxx 17, Erick Green xx 8, Melih Mahmutoğlu xx 6, Bobby Dixon xx 9, Ahmet Düverioğlu xx 4, Nikola Kalinic xx 8, Kostas Sloukas xx 11, Jan Vesely xxx 19, Nicolo Melli x, Marko Guduric x 5, Luigi Datome xx, Sinan Güler x 2

BAŞANTRENÖR: Zeljko Obradovic

1. PERİYOT: 20-26 (Fenerbahçe Beko lehine)

DEVRE: 40-40

3. PERİYOT: 55-67 (Fenerbahçe Beko lehine)