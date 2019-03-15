Fenerbahçe Beko potada Barcelona'yı konuk ediyor

Fenerbahçe ile Barcelona, Euroleague'de bugüne kadar 21 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Fener, 9 kez parkeden galip ayrılan taraf olurken, İspanyol temsilcisi ise 12 kez rakibini mağlup etti. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İspanya'da oynanan maçı sarı-lacivertliler, 84-65 kazanmıştı.

Avrupa'da oynadığı 25 karşılaşmada 21 galibiyet ve 4 beraberlik elde eden temsilcimiz 46 puanla lider konumda bulunuyor.

İkili rekabette daha önce 23 kez karşı karşıya gelen takımların mücadelelerinde 14 kez Barcelona kazanmış 9 karşılaşma ise temsilcimizin üstünlüğü ile sona ermişti. Öte yandan istatistiklerde dikkat çeken bir diğer husus ise iki takım arasındaki son 6 maçın tamamı Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sona erdi.

İSTATİSTİKLERLE İKİ TAKIM

Euroleague'de Fenerbahçe 84.6 sayı ortalamasıyla oynarken, Barcelona ise 77.8 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor. Fener'de Jan Vesely 13.5 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlarken, Barça'da ise Thomas Heurtel 11.1 sayı ortalamasıyla takımına katkı veriyor.

KALİNİC ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

Fenerbahçe Beko oyuncusu Nikola Kalinic, Fenerbahçe Anadolu Lisesi öğrencileriyle buluştu.



Fenerbahçe Beko'nun başarılı oyuncusu Nikola Kalinic, Fenerbahçe Anadolu Lisesi'ne ziyarette bulundu. Okulun konferans salonunda gerçekleştirilen söyleşiye Nikola Kalinic'in yanı sıra öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Etkinlikte Fenerbahçe Beko Basketbol Operasyonları Direktörü Defne Patır da yer aldı. Sırp basketbolcu öğrencilerin sorularını cevaplarken, söyleşide eğlenceli anlar da yaşandı. Keyifli etkinlik toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.