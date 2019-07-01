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, Sloukas ile sözleşme yeniledi

Beko, Yunan oyun kurucusu 'ın sözleşmesini uzattı.

İHA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 1.7.2019 11:18 Güncelleme Tarihi: 1.7.2019 11:27
Fenerbahçe, Sloukas ile sözleşme yeniledi

Fenerbahçe Beko, Yunan basketbolcusu Kostas Sloukas'ın sözleşmesini 3 yıl daha uzattığını açıkladı.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında iç transferde hareketli saatler yaşayan Fenerbahçe, Yunan basketbolcu Kostas Sloukas ile sözleşme yeniledi. 2015 yılından bu yana sarı-lacivertli formayı terleten Sloukas'ın mukavelesinin üç sezon daha uzatıldığı açıklandı. Kulüpten 29 yaşındaki oyuncu için şu açıklamalara yer verildi:

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kadro planlaması çalışmalarını sürdürüyor. Ekibimiz, 2015-2016 sezonundan bu yana formamızı giyen, başarılı oyun kurucumuz Kostas Sloukas'ın sözleşmesinin üç sezon daha uzatılması konusunda sporcumuz ile anlaşma sağlamıştır.

Kostas Sloukas, Fenerbahçe Beko formasını 2021-2022 sezonunun sonuna dek giymeye devam edecektir.

Ailemize katıldığı günden bu yana, takımımızın elde ettiği tüm başarılarda önemli pay sahibi olan ve Avrupa'nın en değerli oyun kurucularından biri olarak kabul edilen Kostas, son olarak 2018-2019 EuroLeague sezonunun en iyi beşinde Jan Vesely ile kendisine yer bulmuştu.

Bu yeni anlaşmanın kulübümüze ve Kostas Sloukas'a hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu nice sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz."

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Fenerbahçe, Sloukas ile sözleşme yeniledi
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