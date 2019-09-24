Nando De Colo: Obradovic için oynamak kariyerime iyi gelecek

DERRİCK WİLLİAMS

Yükselen performansın ile bu yıl Fenerbahçe'ye geldin. Buraya gelmeden önce seni hangi takımlar istedi ?

Geçen sezon sadece benim için değil Bayern için de çok iyi performansım oldu. Başka teklifler de aldım tabii ki. Barcelona-CSKA Moskova ve Türkiye"den Anadolu Efes"ten teklif aldım. NBA"den de teklifler geldi. Detroit, Minnesota ve Houston"dan teklif vardı. Ama ben Fenerbahçe gibi bir takımdan teklif geldikten sonra ne Avrupada ne NBA de bir takımı değil burayı istedim.

NBA ve Avrupa'dan bu kadar çok teklif aldığın dönemde seni Fenerbahçe"ye çeken ne oldu?

Bayern"e geldikten sonra aslında en büyük hedefim ve isteğim buydu. Sonraki kontratımda gideceğim yeri seçebilmek. Birçok yerden teklif almak ve seçen taraf olmak. Ama sonunda olmak istediğim yer burasıydı. Özellikle burada oturmuş sistem, koçun buradaki vizyonu ve Euroleague"i kazanma isteği benim karar vermemde çok etkili oldu.

Fenerbahçe'den sonraki hedefin tekrar NBA diyebilir miyiz ? Hayalinde NBA'de hangi takımda oynamak var ?

NBA hala bir hedef. Küçüklüğümden beri NBA"de oynamak en büyük hedefimdi ama bu hala bir hedef… Ama bu sene gitmememin sebebi gittiğimde tam olarak hazır olarak gitmek istememdi. Bu veya başka bir sebepten dolayı orda sıkıntı yaşamak istemem ve oraya gittiğinde tam olarak hazır olmalıyım. Şuan burada başarılı olmam gerekiyor. Kupalar kazanmalıyım ve kazanmalıyız. Daha sonra teklif gelirse olur... Öncelikle buradaki hedeflerim… İstanbul"u seviyorum. Fenerbahçe"yi seviyorum. Türkiye"yi çok seviyorum.

Fenerbahçe taraftarı enerjik, hırslı ve ateşli oyuncuları çok kolay benimsiyor. Taraftar ile bir bağ kurabileceğini düşünüyor musun ?

Ben zaten öyle bir oyuncuyum. Çocukluğumdan beri enerjik ve hareketli biriyim. Özellikle böyle taraftar kitlesi olan bir takımda öyle olmak zorundasınız. Belki başka takımlara gitseniz böyle olmamak sorun olmayabilir. Ama Fenerbahçe gibi taraftara sahip, başarıya her zaman aç olan bir takımda bunu yapamazsınız. Bende zaten hep böyle biriydim. Hep kazanan tarafta olmak için her şeyi yaparım.

Fenerbahçe"ye gelmeden önce kimlere danıştın ? Bir akıl hocan oldu mu ?

Konuştuğum insanlar takibi de oldu. Ama karar mercii bendim. Özellikle buradan Mourizio Gherardini, koç Obradovic ile Bobby Dixon ve Gigi Datome ile konuştum. Sonunda konu benim yapmak istediğim ile ilgiliydi. Türkiye"de Fenerbahçe gibi bir takımdan teklif gelince zaten fazla düşünmeye de gerek yoktu.

Basketbolda idolün kim ?

Büyürken idollerim Kobe ve Shaq"tı ama sonuçta büyüdükçe farklı insanları da kendinize örnek almaya başlıyorsunuz. Olgunlaştıkça, şuanda oynayan isimlerden Kevin Durant, Russel Westbrook, Stephen Curry, Lebron James gibi oyuncuları izlemekten zevk alıyorum kendime örnek alıyorum. Onlarda enerjik ve tutkulu oyuncular…

KOSTAS SLOUKAS

Geçen yıl şampiyonluğun favorisiyken sakatlıklardan dolayı bu olmadı. Sana da extra yük bindi. Bu süreç seni zorlamış mıydı ?

Geçen sene bizim için iyi bir sezon değildi. Normal sezonda çok iyi işler çıkardık ama kupayı alamadık. Sakatlıklardan dolayı. Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte sezonu kupasız kapatmak asla kabul edilir bir durum değil ve olamaz. Bu sene daha farklı olacak. Daha iyi olmak için ne yapmamız gerekiyorsa fazlasını yapacağız.

Fenerbahçe"de artık sembol isimlerden birisi olmaya başladın. Avrupa"daki üst sınır senin için Fenerbahçe mi ? Yoksa daha iyi bir teklif gelirse yoluna bakar mısın?

Burada 3 yılım daha var. Şuan sadece burayı düşünüyorum. Burada hiçbir şey için sınır yoktur ve istek bitmez. Başarılı olmaya mecburum. Kendimi geliştirmeye… Ama belki de 3 yıl sonra Fenerbahçe beni burada istemeyecek… Şimdi bu sezona konsantre olalım ve zafere odaklanalım.

Çok istikrarlısın. Sağlık ve istatistiksel olarak. Bunun bir sırrı var mı sende?

Geçen yıl ciddi bir sakatlık yaşamadım. Ama şansta yanımdaydı. Ben uyumama, beslenmeme, çalışmama olabilecek her şeyime dikkat ediyorum. Ama sakatlıklar da olabilir bazen…

De Colo, Westerman gibi kaliteli isimler geldi. Bu isimlerle senin ve takımın gireceği forma rekabeti hakkında ne düşünüyorsun?

Bu oyuncular iyi oyuncular. Özellikle De Colo pozisyonunda Avrupa"nın en iyi oyuncularından birisi… Westenmann da çok tecrübeli. Ben olarak değil takım olarak en karlı yine biz olacağız. Hangimiz oynarsak önemli olan günün sonunda kazanan olmak... Çok çalışmamız lazım…

NANDO DE COLO

Daha önce İstanbul"da veya başka bir yerde Fenerbahçe"ye karşı bir çok kez oynadın ve Fenerbahçe"nin kaybettiği maçlarda etkiliydin de. Taraflar sana o dönemlerde kızıyordu. Ama şimdi bu taraftarlar senin için tezahürat yapacak. Bununla ilgili ne hissediyorsun?

Böyle bir taraftar kitlesi için oynayacağım için çok heyecanlıyım. Geçmişte olan geçmişte kalır. Ben şimdi bu takım için oynayacağım ve ilişkilerimiz bu yönde ilerleyecek. Bir temennim var. Umarım onları mutlu edebilirim…

Buraya seni getiren neydi. Başka teklifler var mıydı?

Başka teklifler vardı ama samimi olmak gerekirse buraya imza atış sürecim çok kolay oldu. Çünkü burası çok büyük bir kulüp. Biz de evde kendi içimizde bu konuyu konuştuğumuz zaman eşim bu kulübün ne kadar büyük olduğunu bana hatırlattı. Çünkü kendisi basketboldan anlayan ve basketbolun içinde olan birisi. Obradovic için oynamak, bu kadar iyi bir taraftar kitlesi için oynamak ve böyle bir oyuncu grubuyla olmak benim kariyerime iyi gelecekti. Bunu da oturduk konuştuk ve çok hızlı bir karar verdik ve iyi ki de vermişiz. Çok mutluyuz…

Başka görüştüğün isimler oldu mu, oyuncu veya staftan?

Menajerim, genel menajer ile görüştü tabi kontrat detayları için. Onun dışında çok fazla oyuncu veya başka biriyle görüşmem olmadı. Sadece bizim koçumuz Obradovic ile kısa bir görüşmem oldu. Buraya gelişim çok hızlı gerçekleşti ve ben ne kadar büyük bir yere geldiğim farkındayım.

Fenerbaçe'den bir çok oyuncu NBA'ye gitti. Sende daha sonda dönmek istiyor musun? Yoksa üst seviye olarak burayı mı görüyorsun. Ve buraya gelirken NBA"den de teklif aldın mı ?

Kontrat imzaladığım yer burası ve bu kontratın sonunda ne yapacağımı bilmiyorum ve hiç düşünmedim. NBA"den bazı teklifler oldu. Ama tatmin edici değildi bunlar. Ben şunu söylemek istiyorum. NBA"ye gitmek için gitmiş olmak istemiyorum. Oraya gidip oturacaksam gitmek istemem. Bunun bana bir faydası olmaz. Kariyerim gidiş yönünde bu kararı verdim. Kupalar kazanmak isteyen bu kadar büyük bir takım ve iyi bir taraftar grubu için oynamaktı hedefim. Bu sebepten dolayı burayla imzaladım. Ne olur bilmiyoruz ama şuan için çok mutlu olduğumu samimi olarak söyleyebilirim.

JOFFREY LAUVERGNE

Fenerbahçe"ye gelip bu kadar çok sakatlık yaşayan son yıllardaki tek isim sensin. Bu tamamen şanssızlık mı yoksa kendi bireysel hatalarının olduğunu da düşünüyor musun. Keşke şurda şunu yapmasaydım dediğin bir şey var mı ?

Sonuçta bu sakatlık yani. Sadece şansa bağlayamayız ama bizim için uzun süren bir şanssızlık oldu.

Bu yıla kendini nasıl hazırladın. Nasıl bir sezon beklentin var?

Sezon öncesi rehabilitasyon sürecimde sezon başı kampına hazır olmak için elimden geleni yaptım. Hazırlık döneminde de kendimi test etme şansım oldu. Yapabileceklerimi gördüm. Şuanda acıya bağlı. Acının ne kadarına el verdiğine bağlı iyileşme sürecim.

Geçen sezon Final Four"da Fenerbahçe taraftarı ile yaşadığın tatsızlık hakkında ne düşünüyorsun. Aranızdaki buzların eriyeceğine inanıyor musun?

Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Bu 6 ay önceydi. Geçmişte kaldı… Niye bunu soruyorsunuz ? Taraftarlarla ile bir problemim yok. Sadece bir olay yaşandı ve geçti taraftarla ilişkilerimde bir problem yok. Bu konuda hiçbir problem yok

Bu yıl sağlıklı ve başarılı bir sezon geçirirsen NBA"ye dönmek gibi bir niyetin var mı ?

Hedefim Fenerbahçe ile kesinlikle Euroleague"i kazanmak. NBA benim çocukluk hayalimdi ve onu yaptım. Ayrıca Euroleague"i de kazanmak benim çocukluk hayalimdi şimdi sıra bunu başarmakta.

BERKAY CANDAN

Obradovic"in seni takımda görmek istemesinden sonra başka teklif geldi mi ?

Fenerbahçe"den teklif gelince 1 saniye bile düşünmeden kabul ettim. Altyapısında yetiştiğim bu takıma tekrar geldiğim için de son derece mutluyum. Umarım uzun süre kalarak kalıcı olurum.

Senin gibi Fenerbahçe altyapısında yetişip başka takımlara giden gençlere bu takıma geri dönebilmeleri için ne önerirsin?

Ben gittiğim takımlarda elimden geldiğince oynamaya her şeyimi vermeye çalıştım. Oynamak gerekiyor gelişim için. İdmanlarda extra extra çalışmak gerekiyor. Pes etmeye asla yer yok…

Fenerbahçe'den sonrası için bir hayalin var mı ? NBA mesela ?

Ben her şeye adım adım bakıyorum. Çok ileriye bakmak istemiyorum. İlk amacım burada uzun yıllar kalıp kendimi geliştirmek istiyorum.

Obradovic"in elinin değdiği bir çok oyuncu ilerledi içlerinde NBA"ye gidenler de oldu. Sen Obradovic"ten bir şeyler kapıp daha da yükselebileceğini düşünüyor musun?

Özelikle olarak idman öncesi ve sonrası özel olarak sürekli çalışacağım Obradovic"in gözüne girmek için. Süre aldığım sürece takıma yardımcı olacağım. Koç"un söylediği her şeyi de aklıma kazıyacağım.