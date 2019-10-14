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, ’u evinde devirdi; 3’te 3 yaptı

Giriş Tarihi: 14.10.2019
Pınar Karşıyaka, Bursaspor’u evinde devirdi; 3’te 3 yaptı
Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Frutti Extra Bursaspor'u 85-77 yendi ve rakibinin namağlup unvanını silerken, 3'te 3 yaptı. Kendilerine ayrılan yeri tamamen dolduran Bursasporlu taraftarlar, Barış Pınarı Harekâtı'na destek verip, "Yürü bu yol şeref, zafer yolu" yazılı dev pankart açtı. OGM Orman, Büyükçekmece Belediye'yi deplasmanda 84-64, Teksüt Bandırma, Anadolu Efes'i 84-66, Darüşşafaka Tekfen de deplasmanda Sigortam.net İTÜ'yü 98-61 yendi. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi'nde ise Galatasaray, Çankaya Üniversitesi'ni 89-64 mağlup etti.
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Pınar Karşıyaka, Bursaspor’u evinde devirdi; 3’te 3 yaptı
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