Pınar Karşıyaka, Bursaspor’u evinde devirdi; 3’te 3 yaptı

Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Frutti Extra Bursaspor'u 85-77 yendi ve rakibinin namağlup unvanını silerken, 3'te 3 yaptı. Kendilerine ayrılan yeri tamamen dolduran Bursasporlu taraftarlar, Barış Pınarı Harekâtı'na destek verip, "Yürü bu yol şeref, zafer yolu" yazılı dev pankart açtı.
OGM Orman, Büyükçekmece Belediye'yi deplasmanda 84-64, Teksüt Bandırma, Anadolu Efes'i 84-66,
Darüşşafaka Tekfen de deplasmanda Sigortam.net İTÜ'yü 98-61 yendi. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi'nde ise Galatasaray, Çankaya Üniversitesi'ni 89-64 mağlup etti.