Pınar Karşıyaka, Bursaspor’u evinde devirdi; 3’te 3 yaptı

BUGÜN NELER OLDU

Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Frutti Extra Bursaspor'u 85-77 yendi ve rakibinin namağlup unvanını silerken, 3'te 3 yaptı. Kendilerine ayrılan yeri tamamen dolduran Bursasporlu taraftarlar,OGM Orman, Büyükçekmece Belediye'yi deplasmanda 84-64,Darüşşafaka Tekfen de deplasmanda Sigortam.net İTÜ'yü 98-61 yendi. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi'nde ise