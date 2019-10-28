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Fener’i söndürdü

Sarı-kırmızılılar, son periyotta 4 buçuk dakika sayı attırmadıkları ezeli rakiplerini 19 sayı farkla yendi ve Sinan Erdem’den yine eli boş gönderdi

Giriş Tarihi: 28.10.2019
Galatasaray Fener’i söndürdü
ING Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray Doğa Sigorta, Fenerbahçe Beko'yu 83-64 yenerek ezeli rakibine ilk mağlubiyetini tattırdı. Maça iyi başlayan ve 11 sayı öne geçen (8-19) Fenerbahçe karşısında hücum ribaundlarından ürettiği sayılarla etkili olan Galatasaray, devre sonunda farkı 2'ye indirdi: 35-37. Whittington'ın sayıları ile ikinci yarı öne geçen ev sahibi, taraftarının desteğiyle final periyoduna 58-55 önde girdi. Farkı açan Aslan, F.Bahçe'ye 4.5 dakika sayı attırmadı ve maçı 83-64 kazandı.

BANDIRMA İSTANBUL'DA KAZANDI
Teksüt Bandırma, Arel Üniversitesi Büyükçekmece'yi deplasmanda 104-80 yenerken, Türk Telekom da Darüşşafaka Tekfen'i 85-70 mağlup etti. Herbalif Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi'nde ise Kayseri Basketbol, Beşiktaş'ı 96-91, F.Bahçe ise Hatay BŞB'yi 62-59 devirdi.
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Galatasaray Fener’i söndürdü
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