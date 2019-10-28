Galatasaray Fener’i söndürdü

BUGÜN NELER OLDU

NG Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray Doğa Sigorta, Fenerbahçe Beko'yu 83-64 yenerek ezeli rakibine ilk mağlubiyetini tattırdı. Maça iyi başlayan ve 11 sayı öne geçen (8-19) Fenerbahçe karşısında hücum ribaundlarından ürettiği sayılarla etkili olan Galatasaray, devre sonunda farkı 2'ye indirdi: 35-37.taraftarının desteğiyle final periyoduna 58-55 önde girdi. Farkı açan Aslan, F.Bahçe'ye 4.5 dakika sayı attırmadı ve maçı 83-64 kazandı.Teksüt Bandırma, Arel Üniversitesi Büyükçekmece'yi deplasmanda 104-80 yenerken,Herbalif Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi'nde isedevirdi.