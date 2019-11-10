Fenerbahçe Bekolu oyuncu Kostas Sloukas'tan pankart açıklaması

Yunan basketbolcu, sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Ben bu ülkeye ve bu takıma büyük saygı duyuyorum. 5 yıldır buradayım. Bu ülkeye, tarihine saygı duyuyorum. Kesinlikle bilinçli yapılmış bir şey söz konusu değil. Tamamen maça konsantreydim ve o anda farkına bile varmadım." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de 5 yıldır bulunduğunu yineleyen Sloukas, şunları kaydetti:

"Herkes benim nasıl biri olduğumu ve bu takım için nasıl mücadele ettiğimi biliyor. Bu takım ve bu ülke için mücadele ediyorum. Saygısızlık yaptığımın söylenmesini asla kabul edemiyorum. Bu ülkenin arkasında önemli bir tarih var, bunu biliyorum. Buna her zaman saygı gösteriyorum. Evet, ben bir Yunanistan vatandaşıyım ama beş yıldır buradayım ve her gün Türkiye'nin bir temsilcisi olan Fenerbahçe için savaşıyorum."

Atamızı vefatının 81. yılında özlem ve saygı ile anıyoruz. #10Kasım pic.twitter.com/Ziqe7pnhyq — Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) November 10, 2019