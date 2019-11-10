Haberler > Spor Haberleri > Basketbol Haberleri > Fenerbahçe Bekolu oyuncu Kostas Sloukas'tan pankart açıklaması

Fenerbahçe Bekolu oyuncu 'tan pankart açıklaması

Basketbol Takımı'nın Yunan oyuncusu , ING Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Sompo Japan ile oynadıkları maçta, Büyük Önder 'ün ebediyete intikalinin 81. yıl dönümü dolayısıyla sahaya çıkılan pankartı bilinçli olarak tutmadığına yönelik yorumlarla ilgili, "Kesinlikle bilinçli yapılmış bir şey söz konusu değil. Tamamen maça konsantreydim ve o anda farkına bile varmadım." ifadelerini kullandı.

AA Basketbol
Giriş Tarihi: 10.11.2019 20:19 Güncelleme Tarihi: 10.11.2019 20:26
Fenerbahçe Bekolu oyuncu Kostas Sloukas'tan pankart açıklaması

Yunan basketbolcu, sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Ben bu ülkeye ve bu takıma büyük saygı duyuyorum. 5 yıldır buradayım. Bu ülkeye, tarihine saygı duyuyorum. Kesinlikle bilinçli yapılmış bir şey söz konusu değil. Tamamen maça konsantreydim ve o anda farkına bile varmadım." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de 5 yıldır bulunduğunu yineleyen Sloukas, şunları kaydetti:

"Herkes benim nasıl biri olduğumu ve bu takım için nasıl mücadele ettiğimi biliyor. Bu takım ve bu ülke için mücadele ediyorum. Saygısızlık yaptığımın söylenmesini asla kabul edemiyorum. Bu ülkenin arkasında önemli bir tarih var, bunu biliyorum. Buna her zaman saygı gösteriyorum. Evet, ben bir Yunanistan vatandaşıyım ama beş yıldır buradayım ve her gün Türkiye'nin bir temsilcisi olan Fenerbahçe için savaşıyorum."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe Bekolu oyuncu Kostas Sloukas'tan pankart açıklaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN