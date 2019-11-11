Fenerbahçe'nin Atatürk pankartını tutmayan Sloukas'tan savunma isteyeceği iddia edildi!

Sompo Sigorta ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan ve 84-80'lik skorla Sarı-Lacivertli ekibin kazandığı maç öncesi açılan Atatürk pankartını tüm oyuncular taşımış ancak Sloukas pankartı tutmamıştı. Bunun ardından söz konusu fotoğraf sosyal medyayı sallamıştı. Gelen tepkiler sonrası Yunan basketbolcu, bir açıklama yaparak kasıtlı bir tavrının olmadığını ifade etmişti.

SLOUKAS: "BU ÜLKEYE VE TARİHİNE SAYGI DUYUYORUM"

Sloukas, "Lütfen, bunu kimse iddia edemez. Ben bu ülkeye ve bu takıma büyük saygı duyuyorum. 5 yıldır buradayım. Bu ülkeye ve tarihine saygı duyuyorum. Kesinlikle bilinçli yapılmış bir şey söz konusu değil. Ben tamamen maça konsantreydim ve o anda farkına bile varmadım... Herkes benim nasıl biri olduğumu ve bu takım için nasıl mücadele ettiğimi biliyor. Sonuçta da beş yıldır bu takımda ve bu ülkedeyim. Bu takım ve bu ülke için mücadele ediyorum. Asla benim için saygısızlık yaptığımın söylenmesini kabul edemiyorum. Bu ülkenin arkasında önemli bir tarih var, bunu biliyorum. Buna her zaman saygı gösteriyorum. Evet, ben bir Yunanistan vatandaşıyım ama beş yıldır buradayım ve her gün Türkiye'nin bir temsilcisi olan Fenerbahçe için savaşıyorum." demişti.

FENERBAHÇE SAVUNMASINI İSTEYECEK

Ancak Başkan Ali Koç ve ekibinin hassasiyet duyduğu bir durum daha var. Fanatik'te yer alan habere göre; Yönetim kurulu dün oynanan basketbol karşılaşması öncesi sergilediği tavırlar tartışma konusu olan Kostas Sloukas'tan savunma isteyecek.

Başta A Milli futbolcularımız olmak üzere birçok yerli futbolcunun verdiği asker selamı nedeniyle UEFA'nın soruşturmalar başlatması, Sarı-Lacivertliler'i tedirgin ediyor.

Fenerbahçe yönetimi, Sloukas üzerinden devam eden pankart krizinin, dış basında farklı yansıtılmasından ve algı operasyonları için düğmeye basılmasından endişe duyuyor. Bu nedenle yaşanan parkart krizi ve Sloukas'la yürütülecek diyaloğun çık hızlı bir şekilde tamamlanması, ayrıca tartışmalara neden olmayacak şekilde finalize edilmesi planlanıyor.