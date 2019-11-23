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’nın son bombası

Katalan ekibinin, Portland Trail Blazers’tan ayrılan eski yıldızına tekrar forma giydirmek istediği iddia edildi

Giriş Tarihi: 23.11.2019
Barcelona’nın son bombası Pau Gasol
Transfer sezonunda kurduğu iddialı kadro ile THY Avrupa Ligi'nde en iddialı takımlardan biri olarak gösterilen Barcelona, bir bomba daha peşinde. Sezon başında NBA'den Nikola Mirotic'i renklerine bağlayan Katalan ekibi şimdi de Portland Trail Blazers tarafından kadrodan kesilen 39 yaşındaki Pau Gasol'ü istiyor. Katalan web sitesi ESports'un haberine göre; Katalan ekibi, eski oyuncusuyla temasa geçip geri dönmeyi düşünüp düşünmediğine dair bir görüşme yapmayı planlıyor. Barcelona, yaz döneminde Mirotic, Cory Higgins, Brandon Davies, Malcolm Delaney ve Alex Abrines gibi büyük isimleri kadrosuna katmıştı.
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Barcelona’nın son bombası Pau Gasol
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