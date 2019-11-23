Barcelona’nın son bombası Pau Gasol

BUGÜN NELER OLDU

Transfer sezonunda kurduğu iddialı kadro ile THY Avrupa Ligi'nde en iddialı takımlardan biri olarak gösterilenSezon başında NBA'den Nikola Mirotic'i renklerine bağlayan Katalan ekibi şimdi de Portland Trail Blazers tarafından kadrodan kesilen 39 yaşındaki Pau Gasol'ü istiyor.Barcelona, yaz döneminde Mirotic, Cory Higgins, Brandon Davies, Malcolm Delaney ve Alex Abrines gibi büyük isimleri kadrosuna katmıştı.