NBA'in ve Los Angeles Lakers'ın efsane ismi Kobe Bryant hayatını kaybetti. Kobe'nin aramızdan ayrılışının ardından birçok efsane paylaşımlarda bulundu. Shaquille O'Neal ve Michael Jordan da bu isimlerin arasındaydı.

Kobe Bryant ile uzun süre Los Angeles Lakers formasını giyen ve şampiyonluklar kazanan Shaq, "Kardeşim Kobe ve kızı Gigi'yi kaybetmenin yaşattığı acının tarifi yok. Sizi çok seviyorum ve çok özleyeceğim. Bryant ailesine ve helikopterdeki diğer isimlerin ailelerine sabır diliyorum. Kobe bir sporcudan çok fazlasıydı. İyi bir babaydı. Ortak noktamız buydu. Çocuklarına baba gibi davranırdım. O da benim çocuklarımı kendi çocukları gibi sahiplendi. Gigi, benim kızımla aynı gün doğmuştu."

Michael Jordan ise, "Kobe ve kızı Gianna'nın trajik haberini aldıktan sonraki şoku atlatamıyorum. Kelimeler ne hissettiğimi ve acımı tarif edemez. Kobe'yi çok sevdim. O benim küçük kardeşim gibiydi. Onunla sık sık konuşurduk. Onunla yaptığım konuşmaları özleyeceğim. Harika bir rakipti, bu oyunun en büyük rakiplerinden biriydi. Kobe ailesine derinden bağlıydı. Kızının basketbol sevgisiyle de gurur duyuyordu."