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ve 'a veda etti!

'in efsane isimlerinden 'ın ölümü tüm dünyayı yasa boğdu. Kobe, geçirdiği helikopter kazasında kızı Gianna ile birlikte hayatını kaybetti. Ölüm haberinin ardından NBA'de maçlar saygı duruşuyla başladı ve takımlar ilk 24 saniyeleri şut kullanmadan geçirdi. Kobe Bryant ile birlikte uzun süre forması giyen , kötü haberin ardından duygularını paylaştı. , "Kardeşimi kaybettim. Yaşadığım acının tarifi yok" dedi. da bir veda mesajı paylaştı.

Giriş Tarihi: 27.1.2020 11:35 Güncelleme Tarihi: 27.1.2020 11:43 ABONE OL
Shaquille O'Neal ve Michael Jordan Kobe Bryant'a veda etti!

NBA'in ve Los Angeles Lakers'ın efsane ismi Kobe Bryant hayatını kaybetti. Kobe'nin aramızdan ayrılışının ardından birçok efsane paylaşımlarda bulundu. Shaquille O'Neal ve Michael Jordan da bu isimlerin arasındaydı.

Kobe Bryant ile uzun süre Los Angeles Lakers formasını giyen ve şampiyonluklar kazanan Shaq, "Kardeşim Kobe ve kızı Gigi'yi kaybetmenin yaşattığı acının tarifi yok. Sizi çok seviyorum ve çok özleyeceğim. Bryant ailesine ve helikopterdeki diğer isimlerin ailelerine sabır diliyorum. Kobe bir sporcudan çok fazlasıydı. İyi bir babaydı. Ortak noktamız buydu. Çocuklarına baba gibi davranırdım. O da benim çocuklarımı kendi çocukları gibi sahiplendi. Gigi, benim kızımla aynı gün doğmuştu."

Michael Jordan ise, "Kobe ve kızı Gianna'nın trajik haberini aldıktan sonraki şoku atlatamıyorum. Kelimeler ne hissettiğimi ve acımı tarif edemez. Kobe'yi çok sevdim. O benim küçük kardeşim gibiydi. Onunla sık sık konuşurduk. Onunla yaptığım konuşmaları özleyeceğim. Harika bir rakipti, bu oyunun en büyük rakiplerinden biriydi. Kobe ailesine derinden bağlıydı. Kızının basketbol sevgisiyle de gurur duyuyordu."

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Shaquille O'Neal ve Michael Jordan Kobe Bryant'a veda etti!
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