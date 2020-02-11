Haberler > Spor Haberleri > Basketbol Haberleri > Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant'tan duygusal paylaşım

'ın eşi 'tan duygusal paylaşım

NBA'in efsane isimerinden ile 13 yaşındaki kızı Gianna'nın kazasında hayatını kaybetmesi tüm dünyayı adeta yasa boğmuştu. Yaşanan trajediyi bir türlü atlatamadığını ifade eden Kobe Bryant'ın eşi , hesabından eşi ve Gianna'nın videosunu paylaştı. Venessa bu paylaşıma duygu yüklü bir açıklama yazdı. İşte o açıklama...

Giriş Tarihi: 11.2.2020 15:57 Güncelleme Tarihi: 11.2.2020 16:00 ABONE OL
Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant'tan duygusal paylaşım
Los Angeles Lakers ve NBA'in efsanesi Kobe Bryant, kızı Gianna Maria-Onore Bryant ile helikopter kazasında 26 Ocak günü hayatını kaybetmişti. Hem eşini hem de kızını kaybeden Vanessa Bryant, yaşadığı duyguları açığa vurdu.
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant'tan duygusal paylaşım
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN