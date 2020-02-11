Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant'tan duygusal paylaşım

NBA'in efsane isimerinden Kobe Bryant ile 13 yaşındaki kızı Gianna'nın helikopter kazasında hayatını kaybetmesi tüm dünyayı adeta yasa boğmuştu. Yaşanan trajediyi bir türlü atlatamadığını ifade eden Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant, Instagram hesabından eşi ve Gianna'nın videosunu paylaştı. Venessa bu paylaşıma duygu yüklü bir açıklama yazdı. İşte o açıklama...
Giriş Tarihi: 11.2.2020 15:57Güncelleme Tarihi: 11.2.2020 16:00ABONE OL
Los Angeles Lakers ve NBA'in efsanesi Kobe Bryant, kızı Gianna Maria-Onore Bryant ile helikopter kazasında 26 Ocak günü hayatını kaybetmişti. Hem eşini hem de kızını kaybeden Vanessa Bryant, yaşadığı duyguları açığa vurdu.