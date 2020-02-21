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yarı final programı açıklandı

, yarı final programını açıkladı. 'un 'yi konuk edeceği zorlu maç 3 Mart Salı günü, rövanş karşılaşması ise Çarşamba günü 'de oynanacak. Yarı finalin diğer ayağında ise ile 4 Mart ve tarihlerinde oynanacak.

Giriş Tarihi: 21.2.2020 20:37 Güncelleme Tarihi: 21.2.2020 20:44 ABONE OL
Ziraat Türkiye Kupası yarı final programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda finale çıkacak takımları belirleyecek eşleşmelerin oynanacağı tarihler duyuruldu.

Türkiye Futbol Federasyonu, yarı final programını açıkladı. İlk maçlar 3-4 Mart, rövanşları ise 21-22 Nisan'da oynanacak.

Trabzonspor'un Akyazı Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi ağırlayacağı karşılaşma 3 Mart Salı günü 20.30'da başlayacak. Ezeli rakipler bu karşılaşmanın rövanşı için 21 Nisan Salı günü 20.30'da karşı karşıya gelecek.

Yarı finalin diğer ayağında ise iki Akdeniz takımı final bileti için mücadele edecek. İlk maç Antalyaspor'un evinde 4 Mart Çarşamba günü 20.30'da, ikinci karşılaşma ise 22 Nisan Çarşamba günü saat 20.30'da oynanacak.

Türkiye Kupası'nda tur atlayan takımlar, 5 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda şampiyonluk için karşılaşacak.

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Ziraat Türkiye Kupası yarı final programı açıklandı
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