Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 koronavirüs vakası

NBA takımlarından Philadelphia 76ers kulüp bünyesindeki 3 kişinin koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın da formasını giydiği kulüp tarafından yer alan açıklamada oyuncular, antrenör ekibi ve basketbol operasyonlarında çalışan belirli kişilere test yapıldığı belirtilirken testi pozitif çıkan kişilerin kim olduğu belirtilmedi.

Bu kişilerin izole edildiği belirtilirken durumlarının kulüp sağlık ekibi tarafından takip edileceği bilgisine yer verildi.

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