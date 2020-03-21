Fenerbahçe Beko hangi takımlarla karşılaştı? İşte cevabı...

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını ülkemizde de yayılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde salgın nedeniyle tüm lig maçları ileri bir tarihe ertelendi.

Türkiye'de şimdiye kadar 670 koronavirüs vakası görüldüğü dün açıklanmıştı. Bugün ise Fenerbahçe'nin resmi sitesinden bir duyuru yapıldı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, erkek basketbol takımının bazı oyuncuları ile idari kadro çalışanlarında koronavirüs belirtileri saptandı.

Gerekli müdahalelerin yapılıp, detaylı tarama için tüm takımın hastaneye sevk edildiği belirtildi. Fenerbahçe'nin açıklamasından sonra akıllara ise sarı-lacivertlilerin son dönemde hangi takımlarla karşılaştığı sorusu geldi.

Fenerbahçe Beko, son 3 haftada Euroleague'de Valencia ve Kmimki ile oynarken, Kızılyıldız'ı sahasında konuk etti. Özellikle koronavirüsün çok yaygın olduğu İspanya'da Valencia ile oynanan maç dikkat çekici.

Sarı-lacivertliler Türkiye Basketbol Ligi'nde ise Afyon Belediyesi ve Beşiktaş ile deplasmanda oynarken, Tofaş'ı ise evinde konuk etti. TOFAŞ ise son 3 hafta içinde İspanya takımı Andorra ile karşı karşıya geldi. Beşiktaş ise son 14 gün içerisinde Telekom ve Bursa ile mücadele etti.

Gözler şimdi Fenerbahçe'den yapılacak ikinci bir açıklamada. Sarı-lacivertli kulübün, kısa süre içerisinde oyuncuların test sonuçlarını açıklaması bekleniyor.

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