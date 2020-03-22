Falcao açıkladı: "Galatasaray'ı seçtim çünkü..."

Son dönemde Türkiye'ye gelmiş en kariyerli isimlerden biri olan Radamel Falcao, geçirdiği sakatlık nedeniyle ligin ilk yarısında hayal kırıklığı yaratsada ikinci yarıda adeta kendini buldu. Attığı gollerle Galatasaray'ın yakaladığı müthiş galibiyet serisinde önemli bir paya sahip olan Kolombiyalı yıldız, beIN Sports'a özel açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenmenin öneminden bahseden Falcao, Fatih Terim ve şampiyonluk yarışı hakkında da konuştu.

İşte Falcao'nun röportajından öne çıkanlar...

"Galatasaray'ı Mondragon aracılığıyla tanıdım ve daha önce burada oynamış olan Gustavo Victoria sayesinde bazı şeyler duydum. Atletico Madrid'de beraber oynadığım Arda Turan ise bana kulüp tarihinden birçok önemli şey anlattı. Galatasaraylıların tutkusu, Güney Amerikalı taraftarlara çok benziyor. Galatasaray bu yönüyle beni oldukça cezbetti."

FENERBAHÇE GALİBİYETİ İÇİN KONUŞTU

"Arjantin'de River Plate Boca Juniors derbisini yaşadım. Benfica-Porto, Atletico Madrid-Real Madrid gibi büyük derbilerinde mücadele etti. Manchester United-Liverpool da aynı zamanda derbisi önemli bir derbidir. Fenerbahçe-Galatasaray derbisindeki atmosfer farklı ve çok güzeldi. Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenme fırsatını bulduk. Bu derbi galibiyeti, takımın bağını kuvvetlendirdi ve gücümüzü gösterdik. Orada uzun süredir kazanamıyorduk. Galibiyet için mutlaka gole çevirmem gereken bir penaltı kullandım. Konsantre oldum ve golü attım. O an yaşadığım sorumluluk çok büyüktü."



"Şampiyonluk yarışı son haftaya kadar devam edecektir. Birçok takım şampiyonluk için rekabet halinde ve sonuna kadar mücadele edeceklerini düşünüyorum."

FATİH TERİM'LE HEDEFLERE ULAŞACAĞIZ

"Fatih Terim çok tecrübeli bir teknik adam. Bana, başarılı olduğum dönemlerde çalıştığım teknik adamları hatırlatıyor. Her zaman sorumluluk alan biri. Her daim son sözü söyleyerek futbolcularla teknik adam arasında oluşan durumları belirliyor. Uzun yıllara dayanan bir tecrübe ve futbol bilgisi var. Galatasaray adına büyük başarılara imza attı. Birlikte hedeflerimizi gerçekleştirmeye çalışacağız."