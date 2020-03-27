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'den son dakika corona virüs açıklaması geldi! 4 kişinin corona virüs testi pozitif çıktı!

'nin resmi Twitter adresinden son dakika corona virüs açıklaması yapıldı! Fenerbahçe basketbol takımında sporcu, teknik heyet, idare ekibe yapılan corona virüs testleri sonuçlarının Sağlık Bakanlığına iletildiği 12 kişi arasında 1 sporcu, 1 teknik ekip ve 2 idari ekip çalışanı olmak üzere 4 kişinin testlerinin pozitif olduğu açıklandı!

Giriş Tarihi: 27.3.2020 15:12 Güncelleme Tarihi: 27.3.2020 15:40 ABONE OL
Fenerbahçe'den son dakika corona virüs açıklaması geldi! 4 kişinin corona virüs testi pozitif çıktı!

Daha önce basketbol takımında ve futbol takımında bazı oyuncularda corona virüs tespit edildiğini açıklayan Fenerbahçe, son dakika bilgilendirmesi paylaştı. 1'i sporcu, 1'i teknik ekip 2'si de idari ekipten olmak üzere toplamda 4 kişinin corona virüs testlerinin pozitif çıktığını açıklandı. Bu kişilerin iyileşme süreçlerinin devam ettiği bildirildi. Sporcuların ve ekibin isimlerinin hasta mahremiyeti gereği açıklanmadığı da ifade edildi.

FENERBAHÇE'DEN CORONA AÇIKLAMASI!

GALATASARAY'DAN FENERBAHÇE'YE GEÇMİŞ OLSUN MESAJI!

Galatasaray da resmi Twitter hesabından Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı paylaştı.

"Geçmiş olsun @Fenerbahce ! Koronavirüs (Covid-19) testleri pozitif çıkan sporcu, teknik ekip personeli ve idari ekip çalışanlarının bir an önce sağlığına kavuşması dileğimizle..."

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Fenerbahçe'den son dakika corona virüs açıklaması geldi! 4 kişinin corona virüs testi pozitif çıktı!
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