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'de şok ayrılık! Sezon sonu...

'nun yıldız ismi için çarpıcı bir iddiası ortaya atıldı. Bu sezon beklentilerin altında kalan sarı-lacivertli ekibin küçülmeye gideceği ve Yunan basketbolcunun da takımdan ayrılacağı ifade edildi.  Yıldız ismin Maccab, 'in yolunu tutacağı aktarıldı.

Giriş Tarihi: 3.4.2020 12:21 ABONE OL
Fenerbahçe'de şok ayrılık! Sezon sonu...

Fenerbahçe'de gelecek sezon futbol takımının yanı sıra basketbol şubesinde de bir takım radikal kararlar alınacak.

Bu sezon Euroleague'de kötü bir performans gösteren Fenerbahçe BEKO'da bazı yıldızlarla yolların ayrılması gündemde. Bu isimlerden biri de Kostas Sloukas.

SDNA.gr adlı internet sitesinde yer alan habere göre, Yunan basketbolcunun yeni adresi İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımı olacak. Tel Aviv koçu Yannis Sferopulos'un Sloukas'ı çok istediği haberin detaylarında yer aldı.

Yunan ekibi Olympiakos'un da Sloukas'ı almak istediği ancak maliyet konusunda zorlandığı için transferin gerçekleşme ihtimalinin düşük olduğu öğrenildi.

Yeni sezonda Yunan yıldız Kostas Sloukas'ın yüksek ihtimalle Maccabi Tel Aviv'in kadrosuna katılacak.

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Fenerbahçe'de şok ayrılık! Sezon sonu...
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