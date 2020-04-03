Fenerbahçe'de şok ayrılık! Sezon sonu...

Fenerbahçe'de gelecek sezon futbol takımının yanı sıra basketbol şubesinde de bir takım radikal kararlar alınacak.

Bu sezon Euroleague'de kötü bir performans gösteren Fenerbahçe BEKO'da bazı yıldızlarla yolların ayrılması gündemde. Bu isimlerden biri de Kostas Sloukas.

SDNA.gr adlı internet sitesinde yer alan habere göre, Yunan basketbolcunun yeni adresi İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımı olacak. Tel Aviv koçu Yannis Sferopulos'un Sloukas'ı çok istediği haberin detaylarında yer aldı.

Yunan ekibi Olympiakos'un da Sloukas'ı almak istediği ancak maliyet konusunda zorlandığı için transferin gerçekleşme ihtimalinin düşük olduğu öğrenildi.

Yeni sezonda Yunan yıldız Kostas Sloukas'ın yüksek ihtimalle Maccabi Tel Aviv'in kadrosuna katılacak.

