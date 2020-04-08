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F.Bahçeli oyuncundan ayrılık sözleri!

Beko'nun Yunan oyun kurucusu , ülkesinin gazetesine röportaj verdi. Sloukas, Fenerbahçe'den ayrılmak gibi bir düşüncesi olmadığını fakat bunun bir şekilde değişebileceğini söyledi. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 8.4.2020 19:42 Güncelleme Tarihi: 8.4.2020 19:44 ABONE OL
F.Bahçeli oyuncundan ayrılık sözleri!

Fenerbahçe Beko ile 1 yıl sözleşmesi bulunan Kostas Sloukas, sezon sonunda Zeljko Obradovic'in ayrılması durumunda düşüncelerini değiştireceğini açıkladı.

İsmi Panathinaikos, Olympiakos ve Maccabi ile anılan Kostas Sloukas, Yunan Ta Nea gazetesine verdiği demeçte, "Adım Olympiakos ve Panathinaikos olmak üzere birçok kulüple anılıyor. Bu haberleri okuyorum. Ancak, Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmem bulunuyor. Bu haberler nereden çıkıyor bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

"EĞER OBRADOVIC AYRILIRSA..."
Düşüncelerini değiştirebileceğini söyleyen Sloukas, "Çok farklı bir durum söz konusu. Sözleşmemle ilgili düşüncelerim değişebilir. Fenerbahçe'den ayrılmak istemiyorum ama Obradovic ayrılırsa, ki çok güçlü söylentiler var bu konuda, benim de durumum değişir." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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F.Bahçeli oyuncundan ayrılık sözleri!
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