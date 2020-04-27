Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Kobe Bryant için heyecanlandıran açıklama geldi!

için heyecanlandıran açıklama geldi!

'in için çıkarttığı belgesel bir anda tüm dünyada gündem olmuştu. İzleyenlerin olumlu yorumlarını alan belgeselin ardından akıllara gelmişti. ESPN'den konuyla ilgili açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 27.4.2020 15:24 ABONE OL
Kobe Bryant için heyecanlandıran açıklama geldi!

Geçtiğimiz günlerde başlayan ve Michael Jordan ile Chicago Bulls'u merkezine alan "The Last Dance" belgeseli, spor gündeminin en fazla dikkat çeken içeriklerinden biri oldu.

Bulls'un, Jordan önderliğindeki efsane kadrosu ile altıncı şampiyonluk serüvenini konu alan yapım, akıllara bir başka NBA efsanesi Kobe Bryant'ın belgeselinin çekilip çekilmeyeceği sorularını getirdi..

Öyle ki bazı NBA oyuncuları benzer fikirleri soyal medya hesaplarından paylaştı.

ESPN, Kobe Bryant'ın 20 yıl formasını giydiği Los Angeles Lakers kariyerindeki son sezonun kaydedildiğini yazdı.

Bryant'ın emekliğe ayrıldığı 2015/2016 sezonu bir çekim ekibi tarafından tüm detayları ile baştan sona kayıt altına alındı.

ESPN ayrıca Bryant hayattayken kendisine çekilen görüntülerden bir kesit izletildiğini ve projenin çok geçmeden tamamlanma eğiliminde olduğunu da belirtti.

Ancak efsane oyuncunun beklenmedik ölümü çalışmaları durduruken, haberde projenin ne zaman tamamlanacağı konusunda net tarih verilmedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kobe Bryant için heyecanlandıran açıklama geldi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA