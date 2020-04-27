Kobe Bryant için heyecanlandıran açıklama geldi!

Geçtiğimiz günlerde başlayan ve Michael Jordan ile Chicago Bulls'u merkezine alan "The Last Dance" belgeseli, spor gündeminin en fazla dikkat çeken içeriklerinden biri oldu.

Bulls'un, Jordan önderliğindeki efsane kadrosu ile altıncı şampiyonluk serüvenini konu alan yapım, akıllara bir başka NBA efsanesi Kobe Bryant'ın belgeselinin çekilip çekilmeyeceği sorularını getirdi..

Öyle ki bazı NBA oyuncuları benzer fikirleri soyal medya hesaplarından paylaştı.

ESPN, Kobe Bryant'ın 20 yıl formasını giydiği Los Angeles Lakers kariyerindeki son sezonun kaydedildiğini yazdı.

Bryant'ın emekliğe ayrıldığı 2015/2016 sezonu bir çekim ekibi tarafından tüm detayları ile baştan sona kayıt altına alındı.

ESPN ayrıca Bryant hayattayken kendisine çekilen görüntülerden bir kesit izletildiğini ve projenin çok geçmeden tamamlanma eğiliminde olduğunu da belirtti.

Ancak efsane oyuncunun beklenmedik ölümü çalışmaları durduruken, haberde projenin ne zaman tamamlanacağı konusunda net tarih verilmedi.