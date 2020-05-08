Anadolu Efes'ten Ekpe Udoh iddialarına yanıt!

Hem Türkiye Basketbol Ligi'nde hem de Euroleague'de lider durumda bulunan Anadolu Efes'in ismi, gelecek sezon için birçok isimle anılıyor. Bu listede yer alanlardan biri de Ekpe Udoh.

Fenerbahçe Beko'da gösterdiği başarılı grafikle Türkiye'de iz bırakan 32 yaşındaki basketbolcu için çıkan iddialara kulüpten yanıt geldi.

Anadolu Efes Genel Direktörü Alper Yılmaz, kariyerine Çin'de devam eden 32 yaşındaki Udoh ile ilgili yaptığı, "Herhangi bir transfer görüşmemiz bulunmamaktadır. Önümüzdeki sezonun takımını düşünmek için erken." şeklinde konuştu.

Anadolu Efes'in gelecek sezonla ilgili kadro yapılanmasına da değinen Yılmaz, "Kadromuzu korumayı istiyoruz. Başarılı sezon geçiren takımımızı dağıtmak istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

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