Fenerbahçe Beko'da Kostas Sloukas'ın geleceği belli oluyor

Yunan milli oyuncu, Fenerbahçe'nin finansal durumuna bakıldığında ağır bir yük olarak gözüküyor. Bu nedenle Pazartesi günü (1 Haziran) Fenerbahçe ve Sloukas arasında bir görüşme gerçekleşecek.

Eğer istenilen para ve taahhütlerde anlaşma sağlanmazsa, Sloukas serbest kalmak için geri sayıma başlayacak. Türk takımı Fenerbahçe, bütçesini düşürmek istiyor. Bu da, Sloukas'ın istediği sözleşmeyi imkansız kılıyor