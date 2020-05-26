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Beko'da 'ın geleceği belli oluyor

Corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle Basketbol Süper Ligi ve THY Avrupa Ligi'nde 2019-2020 sezonu iptal edilirken Beko'da gelecek sezona ilişkin planlamalar ağırlık kazandı. Sırp başantrenör Zeljko Obradovic ile yola devam edip edilmeyeceği henüz belirsizliğini korurken Yunan oyun kurucu 'ın takımdaki akıbetine ilişkin sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Giriş Tarihi: 26.5.2020 18:15 Son Güncelleme: 26.5.2020 18:16 ABONE OL
Fenerbahçe Beko'da Kostas Sloukas'ın geleceği belli oluyor

'de ile yollar ayrılabilir... Yunan medyası, konu ile ilgili okuyucularına aktardığı haberde dev görüşmeye dair tarih verdi.

Fenerbahçe Beko'da Kostas Sloukas'ın geleceği belli oluyor

Tovima.gr adlı internet sitesinin konu ile ilgili okuyucularına aktardığı bilgiler şu şekilde:

Fenerbahçe Beko'da Kostas Sloukas'ın geleceği belli oluyor

Yunan milli oyuncu, 'nin finansal durumuna bakıldığında ağır bir yük olarak gözüküyor. Bu nedenle Pazartesi günü (1 Haziran) Fenerbahçe ve Sloukas arasında bir görüşme gerçekleşecek.

Eğer istenilen para ve taahhütlerde anlaşma sağlanmazsa, Sloukas serbest kalmak için geri sayıma başlayacak. Türk takımı Fenerbahçe, bütçesini düşürmek istiyor. Bu da, Sloukas'ın istediği sözleşmeyi imkansız kılıyor

Fenerbahçe Beko'da Kostas Sloukas'ın geleceği belli oluyor

OBRADOVIC ÖNEMLİ ETMEN

Oyuncunun talebi, Zeljko Obradovic ile kalma yönünde ancak o da için zor gözüküyor."

(Fotomaç)

Fenerbahçe Beko'da Kostas Sloukas'ın geleceği belli oluyor
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Fenerbahçe Beko'da Kostas Sloukas'ın geleceği belli oluyor
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