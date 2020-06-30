TBF'den Galatasaray Beşiktaş ve Karşıyaka'ya puan silme cezası

Türkiye Basketbol Federasyonu, TBF Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararlara dair bir açıklama yaptı.

Yapılan duyurda Galatasaray, Beşiktaş ve Karşıyaka'ya puan silme cezası verildiği belirtildi. 3 kulübe verilen "1 puan silme" cezasının gerekçesi ise belgelendirmek zorunda oldukları gelir beyanının yapılmaması olarak açıklandı.

TBF'den yapılan açıklamanın ilgili maddesi şöyle: "Sunulan belgelerde A-1 sezonuna dair Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve vergi daireleri nezdinde temerrüde düşmüş bir borcunun olduğu; A sezonuna ilişkin sunacakları bütçede gösterdikleri gelirlerden, Federasyon ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı üzerinden sağlanan yayın, sponsorluk gibi gelirler haricindeki gelirlerin, en az % 40'ını belgelendirmek zorunda olmasına rağmen belgelendiremediği anlaşılan; Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği, Galatasaray Kulübü Derneği ve Karşıyaka Spor Kulübü Derneği'nin; Kulüp Mali Denetim ve Lisans Talimatı'nın 6. ve 11.maddesi uyarınca "1 puan silme" cezası uygulanmasına karar verilmiştir."

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