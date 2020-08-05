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Olimpiyatlar için bacağını kesiyor!

11 yaşından bu yana Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu bulunan kart! George Bates, olimpiyatlara gitmek adına bacağından vazgeçiyor

Giriş Tarihi: 5.8.2020 ABONE OL
Olimpiyatlar için bacağını kesiyor!
İskoç tekerlekli sandalye basketbol oyuncusu George Bates, olimpiyatlar için sol bacağını kestirmeyi planladığını açıkladı. Bates, Uluslararası Paralimpik Komitesi'nin 2015'te değiştirilen kurallara uyması için Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Komitesi'ne baskı yapmasıyla Tokyo'daki paralimpik oyunlara gitmesinin imkânsız hale geldiğini söyledi. Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu nedeniyle 11 yaşından beri yardımsız yürüyemeyen Bates, "14 yaşında bacağımı kestirme fırsatım vardı, keşke o zaman yapsaydım" dedi. Bates 2017'den bu yana Britanya Milli Takımı için oynuyor.

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Olimpiyatlar için bacağını kesiyor!
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