Olimpiyatlar için bacağını kesiyor!

İskoç tekerlekli sandalye basketbol oyuncusu George Bates, olimpiyatlar için sol bacağını kestirmeyi planladığını açıkladı. Bates, Uluslararası Paralimpik Komitesi'nin 2015'te değiştirilen kurallara uyması için Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Komitesi'ne baskı yapmasıyla Tokyo'daki paralimpik oyunlara gitmesinin imkânsız hale geldiğini söyledi.nedeniyle 11 yaşından beri yardımsız yürüyemeyen Bates,dedi. Bates 2017'den bu yana Britanya Milli Takımı için oynuyor.