Son dakika Galatasaray transfer haberi: Inter'den Galatasaray'a Nainggolan cevabı!

Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala Galatasaray transferde atağa kalktı. Mario Lemina ve Jean-Michael Seri'nin kiralık sözleşmelerinin sona ermesi ve takımdan ayrılmasının ardından sarı-kırmızılı takımda orta saha transferi gündemin ana maddesi konumuna geldi. Uzun süredir arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılar dünyaca ünlü yıldız için düğmeye bastı.

HEDEFTEKİ İSİM NAINGGOLAN

Ünlü İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın sosyal medya hesabından duyurduğu habere göre Galatasaray, Radja Nainggolan'ı satın alma opsiyonuyla kiralamak için Inter'e teklif götürdü. Ancak İtalyan ekibinin kiralamaya sıcak bakmadığı, direkt satış düşündüğü ve 18 milyon euroluk bir bedel belirlediği ifade edildi.







CAGLIARI YENİDEN KİRALAMAK İSTİYOR

Öte yandan haberde Cagliari Başkanı Tommaso Giulini'nin de 32 yaşındaki futbolcuyu tıpkı geçen sezon gibi kiralık olarak transfer etmek istediği belirtildi.

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynadığı Cagliari'de 29 resmi maça çıkan Nainggolan, 6 gol - 7 asistlik bir performans sergiledi.