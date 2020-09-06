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haberi: Inter'den Galatasaray'a Nainggolan cevabı!

haberleri: Yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray, lig başlamadan önce transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılıların transfer listesinin başında ise Inter'de forma giyen Belçikalı yıldız Nainggolan bulunuyor. Cimbom'un yıldız futbolcu için İtalyan devine teklif yaptığı iddia edildi. İşte Inter'in cevabı ve son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 6.9.2020 16:58 Son Güncelleme: 6.9.2020 16:59 ABONE OL
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Inter'den Galatasaray'a Nainggolan cevabı!

Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala Galatasaray transferde atağa kalktı. Mario Lemina ve Jean-Michael Seri'nin kiralık sözleşmelerinin sona ermesi ve takımdan ayrılmasının ardından sarı-kırmızılı takımda orta saha transferi gündemin ana maddesi konumuna geldi. Uzun süredir arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılar dünyaca ünlü yıldız için düğmeye bastı.

HEDEFTEKİ İSİM NAINGGOLAN
Ünlü İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın sosyal medya hesabından duyurduğu habere göre Galatasaray, Radja Nainggolan'ı satın alma opsiyonuyla kiralamak için Inter'e teklif götürdü. Ancak İtalyan ekibinin kiralamaya sıcak bakmadığı, direkt satış düşündüğü ve 18 milyon euroluk bir bedel belirlediği ifade edildi.



CAGLIARI YENİDEN KİRALAMAK İSTİYOR
Öte yandan haberde Cagliari Başkanı Tommaso Giulini'nin de 32 yaşındaki futbolcuyu tıpkı geçen sezon gibi kiralık olarak transfer etmek istediği belirtildi.

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynadığı Cagliari'de 29 resmi maça çıkan Nainggolan, 6 gol - 7 asistlik bir performans sergiledi.

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Son dakika Galatasaray transfer haberi: Inter'den Galatasaray'a Nainggolan cevabı!
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