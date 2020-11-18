Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri TOFAŞ uzatmada yıkıldı! TOFAŞ: 81 - JDA Dijon: 87

uzatmada yıkıldı! TOFAŞ: 81 - Dijon: 87

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun 3. haftasında , normal süresi 68-68 biten maçta 'nın Dijon takımına uzatma bölümü sonrası 87-81 yenildi.

AA
Giriş Tarihi: 18.11.2020 23:02 ABONE OL
TOFAŞ uzatmada yıkıldı! TOFAŞ: 81 - JDA Dijon: 87

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun 3. haftasında TOFAŞ, normal süresi 68-68 biten maçta Fransa'nın JDA Dijon takımına uzatma bölümü sonrası 87-81 yenildi.

Bu sonuçla TOFAŞ, gruptaki ikinci yenilgisi aldı. JDA Dijon ise namağlup liderliğini sürdürdü.

Karşılaşmaya Berk Uğurlu ve Purcell'in sayılarıyla hızlı başlayan TOFAŞ, 4. dakikayı 6-2 önde geçti. Bursa temsilcisinin bu başlangıcına sert savunma ve agresif hücumla karşılık veren JDA Dijon, 8-0'lık seri yakalayarak 6. dakikada skoru lehine çevirdi: 6-10. Kalan dakikalar iki takımın karşılıklı basketleriyle geçilirken, çeyrek 19-19 eşitlikle sonuçlandı.

İkinci çeyrek sayı açısından kısır geçti. İki takım da sert savunma yapınca 10 dakika boyunca sadece karşılıklı 9'ar sayı üretilebildi ve soyunma odasına da 28-28 eşitlikte gidildi.

Üçüncü çeyreğe etkili başlayan taraf TOFAŞ oldu. Purcell ve Simmons ikilisini iyi kullanan Bursa ekibi, 22. dakikada 33-28 üstünlük kurdu. İlk yarıda olduğu gibi bu periyot genelinde de takımlar kontrollü oyunu sürdürdü ve final periyoduna sadece 1 sayı TOFAŞ'ın üstünlüğüyle girdi: 48-47.

Son çeyrek büyük çekişmeye sahne oldu. Killpatrick ve Purcell ile set hücumlarını iyi kullanan TOFAŞ, 37. dakikayı 60-56 önde geçti. JDA Dijon, Bursa temsilcisine agresif hücumlarla karşılık verince son 27 saniyeye 65-65 eşitlikle gidildi. Berkan Durmaz 8 saniye kala üç sayılık denemesini başarıyla sonuçlandırınca skor 68-65'e geldi. Konuk ekip molanın ardından 8 saniyeyi iyi değerlendirdi ve Holston'un üç sayılık isabetiyle karşılık verdi: 68-68. Maç bu skorla uzatmaya gitti.

Uzatmaya iyi başlayan taraf JDA Dijon oldu. Konuk ekip, Holston'un asist ve sayılarıyla 43. dakikada 6 sayılık (77-71) fark yakaladı. Bu dakikadan itibaren ev sahibi ekibin her sayıyla sonuçlanan hücumuna karşılık veren JDA Dijon, salondan 87-81 galip ayrıldı.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Marius Ciulin (Romanya), Sergii Zashckuk (Ukrayna), Zdravko Rutesic (Karadağ)

TOFAŞ: Purcell 19, Berkan Durmaz 17, Berk Uğurlu 2, Simmons 12, Mert Konuk, Omot 6, Christon 2, Alihan Demir, Kilpatrick 23, Muhsin Yaşar

JDA Dijon: Johnson 12, Simons 7, Holston 17, Loum 6, Chassang 14, Vanwijn 13, Alingue 4, Galliou, Julien 14

1. Periyot: 19-19

Devre: 28-28

3. Periyot: 48-47

Normal süre: 68-68

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Sokağa çıkma yasağı saatleri netleşti! Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaçta başlayacak, kaçta bitecek? İçişleri genelgesi...
SON DAKİKA | Okullar kapandı mı, tatil mi uzaktan eğitim mi? Kabine toplantısı sonrası yeni kararlar açıklandı!
KORONAVİRÜS YASAKLARI SON DAKİKA: Başkan Erdoğan açıkladı... Koronavirüs tedbirleri ve yasaklar neler? Kafeler, restoranlar, berberler, sokağa çıkma yasağı!
Son dakika haberi: Kahreden detay ortaya çıktı! Ayda'nın annesi, kızına böyle seslenmiş...
Son dakika haberi: Başkan Erdoğan'ın işaret ettiği İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlandı! Sokağa çıkma kısıtlaması saatleri...
Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? İşte 18 Kasım 2020 Çarşamba Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…
9 ayda 40 kilo verdi! 'Yapmanız gereken şey...'
Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı sürpriz bir kararla evleniyor! Magazin gündemine bomba gibi düştü Ezgi Mola hamile!
Son dakika haberleri! 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman, hangi günler? Yeni koronavirüs tedbirleri açıklandı! 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri neler?
SON DAKİKA HABERİ: Okullar kapandı mı, yüz yüze eğitim olacak mı? Okullar ne zaman açılacak ve ara tatil ne zaman bitecek? MEB'den yeni açıklama...
ARKADAŞINA GÖNDER
TOFAŞ uzatmada yıkıldı! TOFAŞ: 81 - JDA Dijon: 87
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA