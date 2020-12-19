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'ı devirdi!

ING Basketbol Süper Ligi’nin 13’üncü hafta mücadelesinde , deplasmanda karşılaştığı ’ı 78-92’lik skorla yenerek, yenilmezliğini sürdürdü.

DHA
Giriş Tarihi: 19.12.2020 22:16 ABONE OL
Anadolu Efes TOFAŞ'ı devirdi!

ING Basketbol Süper Ligi'nin 13'üncü hafta mücadelesinde Anadolu Efes, deplasmanda karşılaştığı TOFAŞ'ı 78-92'lik skorla yenerek, yenilmezliğini sürdürdü.

Zorlu mücadeleye, Covid-19 vakaları nedeniyle önemli oyuncularından yoksun çıkan TOFAŞ, 8-0'lık seri ile başladı. Pota altındaki üstün oyununu sürdürerek, rakibinin hatalarını iyi hızlı hücumlarla iyi değerlendiren Bursa temsilcisi, periyodu 25-14'lük skorla önde tamamladı.

İkinci periyotta bambaşka bir oyun ortaya koyan Anadolu Efes, bu bölümün ilk dakikalarında 11-0'lık seri yakaladı ve Adrien Moerman'ın dış atış isabetiyle öne geçti: 29-31. TOFAŞ'ın savunmada ritmini kaybettiği anlarda Moerman ve Ahmet Buğrahan Tuncer ile skorer kimliğini ortaya koyan Anadolu Efes, 39 sayı kaydettiği bu periyod sonrası soyunma odasına 37-53'lük skor avantajıyla girdi.

Oyun hakimiyetini tamamen eline geçiren Anadolu Efes, hücumdaki istikrarını sürdürerek aradaki farkı korudu. TOFAŞ, bu bölümde Tarık Phillip ve Christon ikilisiyle direnç göstermeye çalışsa da, Moerman'ın başı çektiği hücumlarda rahat skorlar bulmaya devam eden Anadolu Efes, son periyoda 54-78 üstün başladı.

Mücadelenin son periyodunda skorun rehavetiyle üst üste hücumlarından boş dönen Anadolu Efes, TOFAŞ'ın gelen basketlerine karşın, aradaki farkı korurken; parkeden de 78-92'lik skorla galip ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Anadolu Efes, ligdeki 11'inci maçını da kazanarak yenilgisizliğini sürdürdü. TOFAŞ ise 7'nci mağlubiyetini aldı.

SALON: TOFAŞ
HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Özlem Yalman, Ahmet Tatlıcı
TOFAŞ: Berkan Durmaz 2, Semaj Christon 14, Batın Tuna 8, Jeremy Simmons 4, Tarik Phillip 16, Berk Uğurlu 7, Berke Büyüktuncel 2, Alihan Demir 8, Ömer Yavaş 3, Mert Konuk 6, Muhsin Yaşar 8
ANADOLU EFES: Rodrigue Beaubois 2, Tolga Geçim 10, Adrien Moerman 27, Vasilije Micic 4, Bryant Dunston 4, Ahmet Buğrahan Tuncer 23, Krunoslav Simon 7, Sertaç Şanlı 6, Doğuş Balbay 7, Yiğitcan Saybir 2
1.PERİYOT: 25-14
DEVRE: 37-53
3.PERİYOT: 54-78

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Anadolu Efes TOFAŞ'ı devirdi!
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