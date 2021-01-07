Karşıyaka'yı koronavirüs yaktı

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta henüz 3 maç öncesine kadar zirveyi paylaşan Karşıyaka, takıma sıçrayan koronavirüs salgınının gölgesinde son 3 sınavdan yalnız 1 puan çıkarabildi, devreyi hedefinin gerisinde tamamladı. Ligde 13 maçı 28 puanla zirvede Somaspor ve İçel İdmanyurdu'yla aynı puanda geçen Karşıyaka, ardından kabus yaşamaya başladı. Koronavirüse yakalanan 3 futbolcusundan yoksun çıktığı karşılaşmada Altındağspor'la golsüz berabere kalan yeşil-kırmızılılarda geçen hafta Osmaniyespor deplasmanı öncesi pozitif futbolcu sayısı 9'a çıktı. O maçı 3-1 kaybederek ağır yara alan Karşıyaka'da Erbaaspor'la oynanan devrenin son sınavı öncesi 9 ismin iyileşmesine sevinen teknik heyet, 4 futbolcuda daha virüse rastlanması ve Mustafa Aşan'ın sakatlığıyla sarsıldı.



Erbaa önünde koronavirüsü atlatan futbolcuların 6'sını 10 günlük antrenman eksiklerine rağmen ilk 11'de sahaya sürmek durumunda kalan Karşıyaka, 1-0'lık mağlubiyetle yıkıldı. Bu sezon ilk kez üst üste 2 yenilgi alan yeşil-kırmızılı ekip, devreyi 3 hafta önce puan puana olduğu lider Somaspor'un 6 puan gerisinde dördüncü basamakta tamamladı. Erbaa maçında mevcut durumda en iyi kadroyu sahaya çıkarmaya çalıştıklarını söyleyen Teknik Direktör Soner Tolungüç, "Ancak hiçbir şart lehimize değildi. Takımdaki salgın nedeniyle içinden geçtiğimiz zorlu günlerde futbolcuların psikolojisi çok olumsuz etkilendi. Bir türlü mental olarak maça konsantre olamadılar. Bu süreçte 3 maçta 8 puan kaybettik. Devre arası bize iyi gelecek. Takım 11 Ocak'a kadar izinli. Yeniden toparlanmak için kamp yapmaya ihtiyacımız var" dedi.



TOKEN İLGİSİ

Karşıyaka'nın İzmir merkezli bir firmayla anlaşarak 19 Aralık Dünya Karşıyakalılar Günü'nde blokchain dünyasında bir ilk olarak piyasaya sürdüğü Karşıyaka Token'ın 12 günde 3 milyon TL değerinde satıldığı açıklandı. Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, son yıllarda dünyaca ünlü çok sayıda spor kulübünün hayata geçirdiği blockchain iş birliklerinin kulüpler için alternatif bir gelir modeli sunduğunu, aynı zamanda taraftarlık deneyimini de farklı bir boyuta taşıdığını belirtti.



Büyükkarcı, "Karşıyaka Spor Kulübü ve Bitci Teknoloji arasında gerçekleştirilen iş birliği birçok konuda benzerlerinden ayrışıyor. Proje esnasında Karşıyaka taraftarı sadece Karşıyaka Token ile taraftar ürünlerini alabilecek ve ayrıca antrenman izleme, sporcular ile tanışma gibi bazı özel etkinliklere katılma şansı olacak. Gözbebeğimiz altyapı için yapılan kampanyalara Karşıyaka Token ile desteğini sağlayan taraftarlarımız, kulübe katkılarını çok daha fazla yapmış olacak. 12 günde taraftarlarımızın ve camiamızın eksilmeyen katkıları için teşekkür ederiz" açıklaması yaptı.