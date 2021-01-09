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Galatasaray Kayseri'yi 100'ledi!

'nin 16. haftasında Galatasaray, normal süresi 85-85 berabere biten maçta 'u uzatma sonucunda 100-92 yendi.

AA
Giriş Tarihi: 9.1.2021 16:48 ABONE OL
Galatasaray Kayseri'yi 100'ledi!

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Galatasaray, normal süresi 85-85 berabere biten maçta Bellona Kayseri Basketbol'u uzatma sonucunda 100-92 yendi.

Galatasaray bu sonuçla ligde 14. galibiyetini elde ederken, Kayseri ekibi ise 12. kez mağlup oldu.

Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Turgut Işık, Muhammet Mustafa Akıllıoğlu

Galatasaray: Pelin Derya Bilgiç 23, Sude Yılmaz 10, Asena Yalçın 15, Steinberga 26, Russell 21, Cansu Köksal 3, Hruscakova, Holingsvorth 2, Mısra Albayrak

Bellona Kayseri Basketbol: Melis Gülcan 27, Ayşegül Günay Aladağ 8, Harrigan 7, Brown 15, Harris 24, Miljkovic 8, Esra Ural Topuz 3, Zeynep Öykü Kalbisağde, Sevgi Tonguç

1. Periyot: 29-18

Devre: 49-34

3. Periyot: 69-60

Normal süre: 85-85

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Galatasaray Kayseri'yi 100'ledi!
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