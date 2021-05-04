Pınar Karşıyaka Şampiyonlar Ligi'nde iddialı

2013'te FIBA Eurochallenge Cup'ı 17 sayı farkla öne geçtiği finalde 1 sayıyla kaybeden, geçen sezon favorisi olduğu FIBA Europe Cup yarı final öncesi koronavirüs pandemisi yüzünden iptal olunca şampiyonluktan olan İzmir temsilcisi, bu kez önce final, ardından kupayı hedefliyor. Avrupa'da Anadolu Efes'le birlikte yoluna devam eden iki ekibimizden biri olan yeşil-kırmızılılarda Antrenör Ufuk Sarıca ve James Metecan Birsen, finaller öncesi Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalar yaptı. Kulüpteki ilk döneminde 2013'te Eurochallege'ta finale taşıdığı, 2014 yılında Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2015'te ise lig şampiyonluğu yaşadığı Kaf-Kaf'ı 2 sezondur lig ve Avrupa'da yine zirveye ortak eden Ufuk Sarıca, her takım kadar kupa şansları olduğunu, son güne kadar sahada kalmak istediklerini söyledi.





SARICA: HER TAKIM KADAR ŞANSIMIZ VAR



Finaller öncesi, "Diğer bütün takımlar kadar bizim de şansımız var" diyen Sarıca, "Çok iyi takımlarla oynayacağız. İyi oyuncular, iyi antrenörlerin olduğu bir organizasyon. İlk günkü rakibimiz Nymburk turnuvanın hakikaten başarılı takımlarından biri. Çok hızlı oynayan, çok agresif bir basketbol oynayan bir ekip. Ancak kendi açımızdan baktığımız zaman çok emek verdiğimiz 2 sezon var. Geçen sene yarım kaldı, tamamlayamadık. Açıkçası çok da favoriydik, kupa avucumuzdan kayıp gitti. Ama tabii geçmişe yapabilecek bir şey yok. Bugün için konuşmak gerekirse buraya kadar getirdik, inşallah pazar gününe kadar orada kalırız. Maç maç düşünmek lazım. Sonuçta ilk gün kazanamazsanız zaten devam edemiyorsunuz turnuvaya. Bu bakımdan gündemimizdeki en önemli maç Nymburk maçı. İnşallah kazanırız" dedi.