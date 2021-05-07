Pınar Karşıyaka, Şampiyonlar Ligi finalinde

Rusya'da devam eden FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li finaldeki ilk maçında Çekya ekibi ERA Nymburk'u saf dışı bırakan Pınar Karşıyaka, yarı finalde İspanya temsilcisi Basket Zaragoza ile karşı karşıya geldi.

Nizhny Novgorod kentinde bulunan Nagorny Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı temsilcimiz 84-79 kazandı ve adını finale yazdıran taraf oldu.

Yeşil-kırmızılı ekibin finaldeki rakibi Burgos - Strasbourg eşleşmesinin galibi olacak. Final maçı 9 Mayıs Pazar günü oynanacak.

Karşılaşmaya etkili başlayan Pınar Karşıyaka, M'Baye, Morgan ve Henry ile sayılar bulduğu ilk 5 dakikayı 14-7 üstün geçti. Henry'nin 14 sayı ürettiği periyotta aradaki farkı 14 sayıya (29-15) çıkaran Pınar Karşıyaka 1. periyodu 29-17 üstün tamamladı.

Pınar Karşıyaka'nın ikinci periyotta sayı üretemediği 4 dakika 44 saniyelik bölümde yakaladığı 9-0'lık seriyle Casademont Zaragoza farkı 3 sayıya kadar indirdi: 26-29. Ancak Taylor ve Henry'nin 3 sayılık basketleriyle 19. dakikada aradaki farkı tekrar 10 sayıya (41-31) yükselten yeşil-kırmızılı ekip ikinci periyodu 43-33 üstün tamamladı.

Pınar Karşıyaka üçüncü periyotun ilk 5 dakikalık bölümünde Semih Erden'in basketiyle 53-46 üstünlüğü yakaladı. Ancak Wiley ve Brussiono ile sayılar bulan Casademont Zaragoza, 29. dakikada Harris'in faul atışından bulduğu sayılarla 54-53 öne geçti. İspanyol temsilcisi periyodu da 60-57 önde bitirdi.

Pınar Karşıyaka, karşılıklı basketlerle başlayan son periyotta son 5 dakikaya 71-70 önde girdi. Üstünlüğünü devam ettirdiği periyotta son 2 dakika içinde aradaki farkı 7 sayıya kadar çıkardı: 79-72. Üstünlüğünü koruyan Pınar Karşıyaka karşılaşmadan 84-79 galip ayrıldı.