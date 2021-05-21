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Giriş Tarihi: 21.5.2021 11:11

play-off biletini kaptı!

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Washington Wizards play-off biletini kaptı!

NBA play-in maçında Indiana 'ı 142-115 mağlup eden , Doğu Konferansı'nda play-off'a yükselen son takım oldu. 'in 25 sayı, 5 ribaunt, 'un 18 sayı, 15 asist ve Rui Hachimura'nın 18 sayı, 4 ribauntluk performansları Wizards'ı galibiyete taşıdı.

Play-in turnuvasındaki ilk karşılaşmasında Boston Celtics'e yenilen Wizards, Charlotte Hornets'ı yenen Pacers ile finalde karşı karşıya geldi. NBA play-in maçında Indiana Pacers'ı 142-115 mağlup eden Washington Wizards, Doğu Konferansı'nda play-off'a yükselen son takım oldu

Bradley Beal'in 25 sayı, 5 ribaunt, Russell Westbrook'un 18 sayı, 15 asist ve Rui Hachimura'nın 18 sayı, 4 ribauntluk performansları Wizards'ı galibiyete taşıdı.

Pacers'ta Malcolm Brogdon'un 24 sayı, 4 asisti ile Domantas Sabonis'in 19 sayı, 11 ribaunt ve 10 asistlik "triple-double"ı kazanmak için yetmedi.

Bu sonuçla Doğu Konferansı'nda play-off vizesi alan 8. ve son takım olan Wizards, normal sezon lideri Philadelphia 76ers ile eşleşti.

Golden State Warriors ile Memphis Grizzlies arasında yarın oynanacak mücadele ise Batı Konferansı'nda play-off'a katılacak son ekibi belirleyecek.

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Washington Wizards play-off biletini kaptı!
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