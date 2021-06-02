Tarihi şampiyonluğun mimarı Ergin Ataman SABAH Spor'a konuştu! "Tek bayrak altında bütünleştik..."

"YILDIZLAR 'DEDİĞİM DEDİK' İLE YÖNETİLMEZ"



Larkin ve Micic başta olmak üzere birçok yıldızı idare edip, bu zorlu şartlarda tek bir hedefe motive etmek şüphesiz kolay değil. Sezon içinde zorluklar oldu mu?

"Bu kadar büyük hedeflere giderken, bu kadar zorlu maçlar oynarken oyuncularınız ile her şey güllük gülistanlık olursa zaten hedefe ulaşamazsınız. Fikir ayrılıklarından kazanç yarattık. O fikir ayrılıklarını negatife değil pozitife çevirdik. Tabii ki biz de bu konuda anlayış gösterdik. Hiçbir zaman 'Dediğim dedik' olmadık ve oyuncularımız da hep bize inandılar ve mutabakata vardık. Sonunda başarı da bu şekilde geliyor. Yoksa bu kadar yıldızın olduğu bir takımda sadece kendi isteklerinizi yapmaya çalışırsanız başarıyı elde edemezsiniz."