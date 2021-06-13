Umut Şenol: Alperen Şengün'ün NBA'e gitme ihtimali her geçen gün artıyor.

Umut Şenol önümüzdeki sezonun planlaması için de, James Blackmon ile yola devam etmek istediklerini, NBA draftına katılacak olan Alperen Şengül'ün draftı kazanmasını çok istemelerine rağmen kazanamazsa Beşiktaş'la devam edeceğini belirtti.

Beşiktaş Basketbol Şube Sorumlu Yöneticisi Umut Şenol'un DHA'ya yaptığı özel açıklamalar şu şekilde:

"BEKLENTİLERİMİZİN ÜSTÜNDE BİR SEZONDU"

SORU: Geçtiğimiz sezona iyi başlamamanıza rağmen, sezonu Anadolu Efes'le oynadığınız play-off yarı final serisiyle tamamladınız. Geçen sezonun ibr değerlendirmesini yapar mısınız?

CEVAP: Sezona aslında biraz kötü başladık. Tabi biz ilk baştaki fikstürümüzde özellikle ilk 6 maçı kaybettik, oradan bir iki tane maçı kazanmayı bekliyorduk. Tabii ki o kayıplardan sonra yeni bir proje yaptığımız için, sıkıntılı bir süreç geçirdik. Bu süreçten de teknik kadroda bir değişikliğe giderek bir çözüm ürettik ve teknik kadromuzu değiştirerek bu süreçten çıktık. Ondan sonra aslında ilk 6 maçı bir kenara bırakırsanız, Beşiktaş kalan 24 maçta 20 galibiyet 4 mağlubiyet aldı. Bu da aslında bir lig ikinciliği performansı. Son 24 maçta ligin ikincisi Beşiktaş. Tabi bu kadar genç bir kadroyla çıkmış bir takım için, bu aslında büyük bir başarı denebilir. Tabii ki normal şartlarda Beşiktaş, her zaman oynadığı yerlerde gelebileceği en üst seviyeye gelmeli ve uzun vadede bizim de hedefimiz böyle. Ama bir proje yaptık bir yola çıktık, o yüzden bu seneki hedefimizin üzerinde ligi bitirdik. Açıkçası bizim hedefimiz ya play-off'a girebilmek ya da, ligde rahat hissedebileceğimiz 9'uncu, 10'uncu sıralarda ligi bitirmekti. Tabi hem play-off'a girdik hem de kendimize göre dördüncü sıradan girdik play-off'a. Çünkü orada bir Tofaş maçımız var, sonucu tam olarak bizim kazandığımızı düşündüğümüz, ama Federasyonun açısından Tofaş lehine tescil edilmiş bir karşılaşma vardı. O da şimdi Tahkim Kurulu zaten Federasyonun kararını iptal etti. Baktığınız zaman biz normal sezonu dördüncü bitirdik. Play-off serisinde de o maçı kazanmayı hak ettiğimizi gösterecek bir performansla Tofaş'ı hem Bursa'da, hem de burada Akatlar'da yenerek yarı finale kaldık. Beklentilerimizin üstünde bir sezondu. Yarı finalde de ülkemizi gururlandıran Efes'e elendik. Tabi bizim için iyi bir testti Efes maçları. Aslında ligin diğer ortalamasına göre iyi bir performans sergilerken, gideceğimiz çok yol olduğunu da o maçlarda gördük.'

"BEŞİKTAŞ'IN FIBA NEZDİNDE İMAJINI DÜZELTTİK"

SORU: Siz bir projeye başladınız ve başarılı oluyorsunuz. Aynı zamanda basketbolun da ekonomik anlamda bir getirisi ve geri dönüşü çok yok. Bu projeye ne kadar devam etmeyi düşünüyorsunuz?

CEVAP: Bu konuda bizim kararlılığımız açısından hiç bir sorun yok. Biz yine benzer, gençlere fırsat veren, az yabancıyla oynayan felsefemizi devam ettirmeye çalışacağız. Tabi dediğiniz gibi ekonomik sürdürülebilirlik basketbolda çok zor. Bir sürü takım zarar ediyor, bu endüstride kar eden takım nerdeyse yok gibi. Herhalde Beşiktaş basketbol, yani bir oyuncumuzun NBA'de draft edilme ihtimali var, draft edilirse Beşiktaş bu seneyi basketbol açısından toplamda pozitifle kapatan belki de tek kulüp olacak. Biz buraya geldiğimizde 2.8 milyon Euro bütçesi olan bir takım vardı. Geçen sene biz göreve başladığımızda Eurolig seviyesinde, şimdi de Baskonia'nın hocası olan bir hocamız vardı, ama maaşları ödeyemiyorduk. Çünkü bütçe ona göre yapılmamış, sponsordan alınan para yaklaşık 1 milyon dolar, federasyonun ödediği para belli, giderler belli. Yani Beşiktaş basketbolda, şöyle bir durum vardı; oyuncular geliyor, ilk bir iki ay maaşları ödeniyor, üçüncü, dördüncü ay ödenmiyor, beşinci ay bir maaş daha ödeniyor, işte 3 maaş ödenmiş oluyor. Ondan sonra antrenmana çıkmamalar, protestolar ve bu şekilde haberler yansıyordu, transfer yasakları oluyordu. Biz geldiğimizde bu tablonun üstümüze doğru geldiğini çok net gördük. Gelir gelmez bazı yüksek fiyattaki oyunculara (yanlış anlaşılmasın bu oyuncuların bu paraları hak etmediklerini söylemiyorum) Beşiktaş bu paraları verecek durumda değildi. Ben kiminin hak etmediğini de düşünebilirim yani, bu kontratların yanlış olduğunu, yüksek seviyede olduğunu düşünebilirim, ama bizim o anki bakış açımızda, bu oyuncular kötü, bu oyuncular tu kaka gibi bir bakış açımız yoktu. Biz sadece verebileceğimiz bir paraya kadroya odaklandık. Bazı oyuncularla ve hocamızla yollarımız ayırdık. Tabii ki bizim şansımıza hocamıza o an teklif geldi Baskonia'dan. O da hak edişini alıp ayrılmayı kabul etti. Biz de bu kontratlardan kurtulunca geçen sen 2 milyon 750 bin Dolar olan bütçemizi 1.2 milyon Dolar'a düşürdük bir anda. Bu sene de hem o borçlarımızı bitirdik, hem de oyuncularımıza bütün maaşlarını tam zamanında ödedik. Beşiktaş'ın gerek kadın takımında, orada da Serhan Çetinsaya'ya çok teşekkür etmek gerekiyor, çok iyi yönetti. Sportif başarı olmasa da bizim kadın takımında hedefimiz ligde kalıp ondan sonra yine onlarda da benzer bir projeyi bu sene uygulamaktı. Gerek kadın takımımıza, gerek erkek takımımıza bir maaş bile borcumuz yok, bütün paralarımızı ödedik. Beşiktaş'ın hem Avrupa'da FIBA nezdinde basketboldaki imajını düzelttik, hem de sportif başarıyı aynı anda yakaladık ve bunlar tabi çok önemli. Burada tabi başkanımızın gösterdiği irade, destek, Ahmet Kandemir hocamızın elini taşın altına koyması. Yine, Beşiktaş kurtuluşu Beşiktaşlılarda buldu diyebilirim.

"BU BAŞARIDA AHMET KANDEMİR'İN ÖZEL BİR ETKİSİ VAR"

SORU: Ahmet Kandemir uzun yıllar dönem dönem Beşiktaş'ı çalıştırdı ve bu sezon yeniden geri döndü. Bu başarıda Ahmet Kandemir'in özel bir yeri var mı?

CEVAP: Hocanın özel bir etkisi kesinlikle var. Biz oyuncularımızın iyi olduğunu biliyorduk, takımımızın iyi olduğun biliyorduk. Zaten Ahmet hocamız biz yenilirken de sürekli şeyi söylüyordu 'bu takım iyi bir takım, bu takım mutlaka iyi bir noktaya gelecek' diye hep onu söyledi bize. Takıma güvenmemiz gerektiğini, oyuncularımızın iyi olduğunu hep bize söyledi. Geldikten sonra da hoca sadece bir tane oyuncu aldı. Yani Ahmet hoca sahaya indikten sonra bir ve iki numara pozisyonunda oynayan Joel Berry diye bir tane oyuncu aldık başka oyuncu almadık. Aslında bu takımın başlarılı olacağını bekliyorduk ama bu seviyede başarılı olmasını belki bu yıl (2021-2022 sezonu) bekliyorduk. Bu seviyeye gelmesi daha erken oldu. Tabii ki burada hocanın ciddiyeti, disiplini ve oynattığı basketbolun tarzı ve bu tarz oyuncuları, özellikle genç oyuncuları daha iyi yönetmesi bu konuda çok etken oldu. Yani hocanın antrenman temposu, disiplini, bir de tabi yardımcılarıyla teknik kadrosuyla uyumu, bizim için pozitif bir netice verdi. Sezon başında 'yarı final oynayacak mıyız' deseler ben çok umutlu konuşmazdım. Benim beklediğim ya sekizinci, yedinci sıradan play-off'a girmek ya da ligi dokuzuncu, onuncu sırada bitirmek olabilirdi. O yüzden bu başarı hem bize, hem taraftara, hem sürpriz oldu, hem de moral motivasyon kaynağı oldu. Yaptığımız işin arkasında durmanın meyvesini topladık ve daha da durmamız gerektiğini anladık. O açıdan bakıldığında bu projenin başarıya ulaştığını ya da başarılı bir yoluculuk yaptığını söyleyebiliriz.