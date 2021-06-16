Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Takım'ın 12 kişilik kadrosu belli oldu
Giriş Tarihi: 16.6.2021 20:37

Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Takım'ın 12 kişilik kadrosu belli oldu

AA
Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Takım'ın 12 kişilik kadrosu belli oldu

Fransa ve İspanya'nın ortaklaşa düzenlediği ve yarın başlayacak FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'nda mücadele edecek A Milli Takım'ın 12 kişilik kadrosu belli oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, başantrenörlüğünü 'nun yaptığı milli takımın 12 kişilik kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

, (), (), (ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi), Sevgi Uzun, Olcay Çakır Turgut, Tuğçe Canıtez (Fenerbahçe Öznur Kablo), Pelin Derya Bilgiç, Kuanitra Holingsvorth, Meltem Yıldızhan (Galatasaray), İnci Güçlü (İzmit Belediyespor), Şerife Alperi Onar (OGM Ormanspor).

Fransa'nın Strazburg kentinde maçlarını yapacak milli takım, şampiyonadaki ilk karşılaşmasında yarın TSİ 19.00'da Slovenya ile karşılaşacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Seda Sayan'dan Mehmet Ali Erbil'e şoke eden cevap: Masum kıza tecavüz ettiğinde sessiz kaldığım için geçmişimin kirli olduğu doğru
Survivor’da eleme adayı kim oldu? Dün gece Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İletişim ödülünü kazanan...
Son dakika: Dünya yine Cristiano Ronaldo'yu konuşuyor! İşte müthiş başarısının sırrı
Son dakika: Ronaldo'dan sonra bir tepki de Pogba'dan! Dünya bunu konuşuyor
Emeklilik ve borçlarla ilgili son dakika: Ekim'de emekli olma fırsatı
Son dakika | Asrın projesinde gurur: Kanal İstanbul başlıyor!
Son dakika: Deprem uzmanı 'Bu faya dikkat' diyerek uyardı: Deprem zamanı yaklaştı...
Son dakika: Meteoroloji’den 14 kent için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak geliyor...
Son dakika: Fenerbahçe'nin genç oyuncusuna Atletico Madrid talip oldu! 23 milyon Euro...
Biontech mi Sinovac mı daha iyi? Hangi aşı daha iyi ve daha güvenli? Biontech ve Sinovac hangi aşı hangi ülkenin?
ARKADAŞINA GÖNDER
Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Takım'ın 12 kişilik kadrosu belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA