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Giriş Tarihi: 2.7.2021

Milliler yolu yarıladı

Milliler yolu yarıladı

Olimpiyat elemelerinde Çekya’yı 17 sayı farkla yenen A Milli Erkek Basketbol Takımımız, B Grubu lideri olarak yarı finale adını yazdırdı

FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nde ikinci maçına çıkan A Milli Erkek Basketbol Takımımız, Çekya'yı 87-70'lik skorla mağlup etti ve B Grubu'nu ilk sırada tamamlayarak yarı finale yükseldi. 12 Dev Adam, yarı final müsabakasını ise pazar günü TSİ 02.35'te A Grubu'nun ikincisiyle oynayacak. Millilerimiz'in yarı finaldeki rakibi, bugün oynanacak Çin- Yunanistan maçının ardından belli olacak. Furkan Korkmaz'ın dış atışlarına boyalı alandan Alperen Şengül'ün hem hücum hem savunmada verdiği destekle skorda üstünlüğü ele alan Milliler, maçın ilk yarısını da 45-38 önde tamamladı. İkinci yarıda Cedi Osman, Ersan ve Melih de bu ikiliye katılınca Ay-Yıldızlılar, farkı açarak maçı 87-70 kazanmayı bildi.

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Milliler yolu yarıladı
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