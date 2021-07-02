Milliler yolu yarıladı

FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nde ikinci maçına çıkan A Milli Erkek Basketbol Takımımız, Çekya'yı 87-70'lik skorla mağlup etti ve B Grubu'nu ilk sırada tamamlayarak yarı finale yükseldi. 12 Dev Adam,yarı final müsabakasını ise pazar günü TSİ02.35'te A Grubu'nun ikincisiyle oynayacak. Millilerimiz'in yarı finaldeki rakibi, bugün oynanacak Çin- Yunanistan maçının ardından belli olacak. FurkanKorkmaz'ın dış atışlarına boyalı alandan AlperenŞengül'ün hem hücum hem savunmada verdiği destekle skorda üstünlüğü ele alan Milliler, maçın ilk yarısını da 45-38 önde tamamladı. İkinci yarıda Cedi Osman, Ersan ve Melih de bu ikiliye katılınca Ay-Yıldızlılar, farkı açarak maçı 87-70 kazanmayı bildi.