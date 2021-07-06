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Giriş Tarihi: 6.7.2021 11:41

NBA finali ne zaman başlıyor? 2021 NBA final maçları hangi gün ve saat kaçta başlayacak?

NBA finali ne zaman başlıyor? 2021 NBA final maçları hangi gün ve saat kaçta başlayacak?

NBA final maçları için geri sayım sürüyor. Bu sene finalde Giannis Antetokounmpo'lu Milwaukee Bucks ve Chris Paul'lü Phoenix Suns kozlarını paylaşacak. Basketbolseverler, keyifli geçmesi beklenen 2021 NBA finali için bekleyişinin sürdürürken maçlar hakkında da bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, NBA finali hangi gün başlıyor? 2021 NBA finali maçları ne zaman, saat kaçta olacak? Detaylar haberimizde.

NBA'de şampiyon belli oluyor! 2021 NBA Finali'nde Doğu Konferansı'ndan Milwaukee Bucks ile Batı Konferansı'ndan Phoenix Suns parkede karşı karşıya gelecek. Her iki ekip de play-off'larda üstün bir oyun ortaya koyarken NBA Şampiyonu olmak için parkede kozlarını paylaşacak. Bu noktada, NBA finali ne zaman başlıyor konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, 2021 NBA final maçları hangi gün ve saat kaçta? İşte, detaylar...

NBA FİNALİ İLK MAÇ NE ZAMAN, HANGİ GÜN VE SAAT KAÇTA?

Batı Konferansı şampiyonu Suns ile Doğu Konferansı şampiyonu Bucks arasındaki final serisinin ilk maçı, 7 Temmuz Çarşamba günü TSİ 04.00'te oynanacak.

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