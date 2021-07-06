NBA finali ne zaman başlıyor? 2021 NBA final maçları hangi gün ve saat kaçta başlayacak?

NBA'de şampiyon belli oluyor! 2021 NBA Finali'nde Doğu Konferansı'ndan Milwaukee Bucks ile Batı Konferansı'ndan Phoenix Suns parkede karşı karşıya gelecek. Her iki ekip de play-off'larda üstün bir oyun ortaya koyarken NBA Şampiyonu olmak için parkede kozlarını paylaşacak. Bu noktada, NBA finali ne zaman başlıyor konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, 2021 NBA final maçları hangi gün ve saat kaçta? İşte, detaylar...

NBA FİNALİ İLK MAÇ NE ZAMAN, HANGİ GÜN VE SAAT KAÇTA?

Batı Konferansı şampiyonu Suns ile Doğu Konferansı şampiyonu Bucks arasındaki final serisinin ilk maçı, 7 Temmuz Çarşamba günü TSİ 04.00'te oynanacak.