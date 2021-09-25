Ergin Ataman Galatasaray Başkanı olacak mı? ‘Liderlik sıradanlıkla olmaz, lider dediğin...’

Zirve 23'te konuşma yapan önemli isimlerden biri de Anadolu Efes başantrenörü Ergin Ataman oldu. Bu zamana kadar kalabalık salonlarda pek çok maça çıktınız, Kendi sahnenizde boy göstermeye alışıksınız ama böyle bir organizasyonda yer almak ve konuşma yapmak nasıl bir duygu ve tecrübe oldu sizin için?

Organizasyon benim için ciddi bir sürpriz oldu. Böyle bir kalabalık ve böyle bir atmosfer beklemiyordum. Daha önce üniversitelerde ve seminerlerde konuşmacılık yapıyordum ama bir anda kendimi tam bir sahnede gördüm ve biraz heyecanlandım açıkçası çünkü biz sonuçta sahaya çıkıp antrenörlük yapıyoruz ama burada çok değerli katılımcılar ve konuşmacılar var. Tam benim konuşmam devam ederken Aziz Sancar'ın gelmesi, onu sahneye davet etmem benim için çok hoş bir sürpriz oldu. Görüyorum ki gençler gerçekten kendilerini çok geliştirmeye çalışıyorlar. Benim için çok keyifli oldu, çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdim.

İçeride de size karşı çok büyük bir ilgi vardı, bu spora karşı da büyük bir ilgi olduğu anlamına geliyor. Genç sporculara söylemek istediğiniz, iletmek istediğiniz notlar olur mu bu anlamda?